val de conversii auto în sibiu, după scumpirea benzinei: taximetriștii dau tonul trecerii la gpl (prețuri și locații)

Creșterea prețurilor la carburanți determină tot mai mulți șoferi din Sibiu să se intereseze de montarea sistemelor GPL pe mașini.

În contextul în care prețul gazului ajunge la 4 lei pe litru, iar motorina costă 10 lei, investiția într-un sistem GPL devine tot mai atractivă pentru șoferii din Sibiu.

Ioan, administratorul firmei AGR Sibiu, a declarat că numărul cererilor pentru montaj a crescut ușor. „A crescut numărul solicitărilor, nu cu mult. Principalii clienți sunt cei de la Bolt și cei de la Taxi, care doresc o soluție mai convenabilă. Prețul gazului este 4 lei, iar motorina 10 lei”, a spus sibianul.

În funcție de tipul mașinii și de configurația dorită, prețurile pentru instalarea unui sistem GPL variază între 3.500 și 4.000 de lei pentru sisteme de bază. „Pentru injecție directă, prețul este mult mai mare. Majoritatea clienților noștri au mașini mai vechi. Întreținerea de rutină este accesibilă, aproximativ 120 de lei și poate acoperi până la 150.000 kilometri”, a adăugat Ioan.

„Sunt mulți care se interesează”

Și reprezentanții Transcom Sibiu confirmă interesul crescut pentru GPL. Alex, unul dintre angajați, susține că tot mai mulți sibieni sună pentru a se interesa de costurile unui sistem GPL. „Este o creștere, dar nu neapărat acum. Sunt diferite tipuri de instalații, de la 3.000 de lei. Noi am avut tot timpul cerere. Deocamdată, mulți se interesează de întreținere – sunt filtre de schimbat, la fel ca la ulei. Prețurile diferă, dar este ca la orice mașină”, a spus acesta.

Investiția într-un sistem GPL se poate recupera destul de rapid, mai ales în contextul diferenței mari de preț între motorină și gaz. În medie, pentru un sistem de bază care costă între 3.500 și 4.000 de lei, economia realizată la consum poate acoperi investiția după aproximativ 6.700 de kilometri parcurși. Practic, dacă un șofer circulă în jur de 1.000 de kilometri pe lună, costul sistemului se amortizează în aproximativ 6–7 luni, iar întreținerea rămâne accesibilă, în jur de 120 de lei pentru până la 150.000 km.

De asemenea, există și mașini cu GPL instalat direct din fabrică, proiectate și livrate cu un sistem integrat, omologat și testat pentru siguranță. Exemple frecvente includ anumite modele Dacia, Opel, Hyundai sau Fiat care oferă versiuni cu GPL.