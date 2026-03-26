virozele bântuie încă prin sibiu. fluctuațiile de temperatură le favorizează. cifre de la dsp

Fluctuațiile recente de temperatură și trecerea bruscă de la zile calde la perioade mai reci și umede au avut efecte directe asupra sănătății sibienilor.
În săptămâna 16-22 martie 2026, raportările medicilor arată o creștere a cazurilor de gripă și infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în timp ce numărul pneumopatiilor a scăzut.
Gripă
În perioada analizată, au fost raportate 39 de cazuri de gripă, cu 21 mai multe față de săptămâna precedentă. Dintre acestea, 4 au fost confirmate prin teste de laborator, la femei cu vârste între 52 și 82 de ani, infectate cu virus gripal de tip A. Comparativ cu sezonul precedent, numărul cazurilor este mai mic cu 55. Toate formele de boală au fost ușoare, fără a fi necesare internări.
Distribuția pe grupe de vârstă:
- 0-1 ani: 1 caz
- 2-4 ani: 4 cazuri
- 5-14 ani: 3 cazuri
- 15-49 ani: 20 cazuri
- 50-64 ani: 6 cazuri
- 65 ani: 5 cazuri
Infecții acute ale căilor respiratorii superioare
Numărul cazurilor a crescut semnificativ față de săptămâna anterioară, cu 146 de infecții suplimentare. Majoritatea formelor au fost ușoare, iar procentul internărilor a fost de doar 4,04%. În comparație cu sezonul gripal anterior, numărul cazurilor este mai mic cu 646.
Distribuția pe grupe de vârstă:
- 0-1 ani: 119 cazuri
- 2-4 ani: 267 cazuri
- 5-14 ani: 392 cazuri
- 15-49 ani: 434 cazuri
- 50-64 ani: 88 cazuri
- 65 ani: 86 cazuri
Pneumopatii
După săptămâni consecutive cu peste 400 de cazuri, Săptămâna 12 a înregistrat o scădere până la 340 de diagnostice. Formele de boală au fost ușoare și medii, cu un procent al internărilor de 25,29%. Din păcate, s-a înregistrat și un deces asociat unei pneumopatii, la un bărbat de 89 de ani, internat în cel mai mare spital din județ.
Distribuția pe grupe de vârstă:
- 0-1 ani: 24 cazuri
- 2-4 ani: 34 cazuri
- 5-14 ani: 45 cazuri
- 15-49 ani: 54 cazuri
- 50-64 ani: 73 cazuri
- 65 ani: 110 cazuri
Situația cumulată a sezonului gripal 2025-2026 (până în 22 martie)
- Gripă: 2.417 cazuri (175 confirmate prin laborator)
- Infecții acute ale căilor respiratorii superioare: 36.348 cazuri
- Pneumopatii: 8.464 cazuri
