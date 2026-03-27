accident în terezian: biciclist lovit de o mașină / foto

Un biciclist a fos lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din cartierul Terezian. El a fost dus la spital.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs pe strada Gladiolelor din municipiul Sibiu.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit că, în timp ce conducea o bicicletă, un bărbat în vârstă de 63 de ani, domiciliat în Sibiu, s-ar fi angajat în traversarea străzii fără a coborî de pe bicicletă în zona trecerii de pietoni amplasată în apropierea străzii Daliei, fiind acroșat de un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 31 de ani, domiciliat în Sibiu, care se deplasa spre strada Râului”, transmite Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Biciclistul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit SAJ Sibiu, el a suferit o fractură de gleznă. De asemenea, testarea alcoolscopică a acestuia a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Traficul în zonă este îngreunat.