ana sofia lac, elevă din sadu, câștigă locul ii la crosul județean de pe stadionul municipal sibiu

Pe scurt: O elevă din Sadu a urcat pe podium la Crosul Județean, impresionând prin ambiție și antrenament susținut. Descoperă povestea din spatele performanței sale!

Ana Sofia Lac, elevă la Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, a obținut locul al II-lea la etapa județeană de Cros organizată joi, 26 martie 2026, pe Stadionul Municipal Sibiu, în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Potrivit Primăriei Sadu, această performanță aduce bucurie și mândrie întregii comunități locale.

Competiția s-a desfășurat în prezența inspectorului școlar pentru educație fizică și sport, profesorul Mircea Galață, într-un cadru organizat și competitiv. Ana Sofia a reușit să se remarce prin ambiție, perseverență și un spirit competitiv puternic, reușind să urce pe podium la nivel județean.

Rezultatul vine după antrenamente intense și sprijinul profesorului Nițu Bogdan

În spatele acestui rezultat stau numeroase antrenamente, kilometri parcurși cu determinare și dorința continuă de autodepășire. Un rol important în pregătirea Anei Sofia l-a avut profesorul Nițu Bogdan, care a susținut-o pe tot parcursul pregătirii pentru competiție.

Primăria Sadu a transmis felicitări elevei pentru disciplină, muncă și modul în care a reprezentat școala și comunitatea. „Cu pași încrezători, Sofia merge pe urmele campioanelor atletismului românesc”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a instituției.

