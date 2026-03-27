asociația părinților din sibiu cere primăriei să facă dezbateri cu publicul pe tema reglementării jocurilor de noroc

Asociația Părinților din Județul Sibiu a cerut municipalității să organizeze o întâlnire publică cu cetățenii la care să se dezbată proiectul privind reglementarea jocurilor de noroc. Părinții nu sunt singurii care au solicitat municipalității astfel de dezbateri.

Administrația locală a pus recent în dezbatere publică un proiect de hotărâre care vizează reorganizarea pieței jocurilor de noroc, fără a recurge la măsura interzicerii totale solicitată de o parte a societății civile. Documentul aflat în consultare propune un set de reguli stricte de amplasare, prin care sălile ar urma să își poată desfășura activitatea doar în anumite zone. Ele nu vor mai fi prezente în centrul orașului și nici în zonele sensibile din punct de vedere social.

Părinții din Sibiu cer dezbateri cu prezență fizică

Asociația Părinților din Sibiu a cerut recent municipalității să organizeze o întâlnire cu cetățenii pentru a dezbate public proiectul de hotărâre, iar această să fie transmisă pe platformele Primăriei, astfel încât toți cetățenii să se informeze cu privire la acest subiect.

„Solicităm ca această întâlnire să fie organizată în format hibrid, asigurând atât prezența fizică a cetățenilor într-un spațiu adecvat interesului public major generat de acest subiect, cât și posibilitatea participării online interactive. Totodată, solicităm transmiterea live a dezbaterii pe canalele oficiale de comunicare ale Primăriei, pentru a garanta transparența deplină și accesul neîngrădit al tuturor locuitorilor Municipiului Sibiu, alături de participarea obligatorie a elaboratorilor proiectului și a reprezentanților Direcțiilor de specialitate”, se arată în adresa transmisă de Marius Girigan, președintele asociației, către Primăria Sibiu.

Psihologul Mihai Copăceanu a transmis, de asemenea, o scrisoare deschisă către Primărie, prin care a cerut organizarea unei dezbateri publice cu prezență fizică, la care să participe profesioniști și experți în domeniu, dar și administratori de săli de păcănele, angajați și jucători. El a recomandat Consiliului Local să ia în calcul realizarea unui vot democratic cu privire la acest proiect, la fel cum s-a întâmplat la Cisnădie (DETALII AICI).

Mai mult, o femeie din Sibiu, care a propus zilele trecute ca sălile de păcănele să nu mai existe la parterul blocurilor de locuințe, să aibă loc dezbateri fizice. (DETALII AICI)