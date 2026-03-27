atenționare cod galben pentru sibiu: rafale de vânt și ninsori la munte

Meteorologii au emis o informare valabilă în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, care vizează intensificări ale vântului și precipitații, inclusiv ninsori la altitudini mari.
În județul Sibiu, vântul se va intensifica temporar vineri, 27 martie, și pe parcursul zilei de sâmbătă, 28 martie, cu viteze în general de 45–55 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 70–80 km/h.
Ploile se vor extinde din sud-vest către toate regiunile, iar la altitudini de peste 1600 m se vor înregistra ninsori și depuneri de zăpadă consistentă, însoțite de viscol. Cantitățile de apă vor ajunge local la 40–60 l/mp, iar ploile vor avea caracter de aversă, cu descărcări electrice izolate, mai ales în sud-vestul țării.
