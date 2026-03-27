bărbatul din altâna care și-a bătut fosta iubită a ajuns după gratii

Ieri, 26 martie, Judecătoria Agnita a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 47 de ani, din Alțâna, cercetat pentru violență în familie, distrugere și încălcarea ordinului de protecție.

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Agnita l-au reținut pe bărbat la 25 martie, după ce acesta a încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Agnita pe 17 martie și s-a deplasat la domiciliul fostei concubine, în vârstă de 45 de ani, pe care ar fi agresat-o fizic.

Anterior, la 2 martie, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, bărbatul ar fi provocat scandal și ar fi distrus ușa unui dulap din locuința în care trăia împreună cu fiul său în vârstă de 28 de ani.