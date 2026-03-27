campanie verde la cisnădie: vor fi plantați 1300 de copaci

SCHWARZ Gruppe Int, un lider în soluții de print, își continuă angajamentul față de protejarea mediului prin organizarea celei de-a VIII-a ediții a campaniei de împădurire „SCHWARZ Plantează 2026”.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Ocolul Silvic Valea Sadului – Districtul 1 Cisnădie și Primăria Orașului Cisnădie.

Inițiativa face parte din strategia companiei de a contribui activ la un viitor sustenabil. Astfel, pentru fiecare toner ecologic vândut din gama sa de produse, SCHWARZ Gruppe Int plantează un copac. În primăvara anului 2026, acțiunea va avea loc pe Dealul lui Grigore, în Cisnădie, în data de 18 aprilie 2026 sau, în funcție de condițiile meteorologice, pe 25 aprilie 2026, obiectivul fiind plantarea a 1.300 de puieți.

„Din 2018, organizăm anual campania SCHWARZ Plantează din două motive esențiale. Pe de o parte, ne respectăm angajamentul față de clienți, plantând un copac pentru fiecare toner ecologic vândut. Pe de altă parte, ne dorim să creștem gradul de conștientizare privind responsabilitatea colectivă pe care o avem în protejarea mediului. Vă așteptăm în număr cât mai mare, cu atât mai mult cu cât acesta este un an special pentru brandul SCHWARZ. Anul acesta împlinim 13 ani de activitate și ne dorim ca evenimentul să aducă împreună cât mai mulți oameni care împărtășesc această viziune și care vor să contribuie, alături de noi, la protejarea naturii”, a declarat Daniel Landa, Managing Partner SCHWARZ Gruppe Int.

Evenimentul se va desfășura la una dintre datele menționate anterior, în funcție de condițiile meteorologice. Orice modificare va fi comunicată ulterior pe site-ul oficial al companiei și pe rețelele de socializare.

Participanții se pot înscrie accesând pagina dedicată campaniei și vor primi toate detaliile necesare prin e-mail.

„De la an la an, numărul participanților a crescut, ceea ce ne bucură și ne motivează să dezvoltăm acest proiect cu și mai multă energie. Fiecare contribuție contează, indiferent cât de mică este. Cu toții ne dorim un viitor mai verde pentru copiii noștri, iar astfel de inițiative sunt un pas concret în această direcție. Vă invităm să luați parte la o acțiune care sprijină natura și comunitatea”, a adăugat Flavius Pogan, Managing Partner SCHWARZ Gruppe Int.

