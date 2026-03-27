cel mai important meci al sezonului la mediaș. vâtcă: ”va trebui să și atacăm”

ACS Mediaș dispută sâmbătă (ora 15.00) un joc crucial pe Stadionul ”8 Mai”, cu liderul seriei, SCM Rm. Vâlcea, în ultima etapă a sezonului regulat din Liga 3.

Medieșenii trebuie să scoată măcar un punct din disputa de pe teren propriu cu Vâlcea, altfel vor depinde de rezultatul meciului Jiul – Fărcășești, în care au nevoie ca gazdele să nu se impună. ACS Mediaș este pe 4 și are trei puncte peste Jiul, însă petroșenenii au avantajul primului criteriu în caz de egalitate de puncte, cel al meciurilor directe.

Antrenorul echipei de pe malul Târnavei Mari, Cosmin Vâtcă nu concepe ca echipa sa să rateze play-off-ul, chiar dacă jocul cu Vâlcea se anunță foarte greu.

”Întâlnim liderul seriei, clar Vâlcea are cea mai valoroasă echipă. Noi venim după o înfrângere dureroasă, ne-a fost frică de acel joc cu Fărcășești. Încercăm să abordăm foarte serios acest joc și trebuie să îl câștigăm nepărat. Ca să obținem ceva din meciul de sâmbătă trebuie să jucăm la victorie, nu poți să te aperi împotriva unei echipe așa de valoroase, cu jucători experimentați. Jucăm acasă, avem toate atuurile ca să facem un meci foarte bun, băieții s-au pregătit foarte bine în această săptămână. Strategia este să le punem probleme, nu doar să ne apărăm, va trebui să și atacăm” a anunțat Cosmin Vâtcă.

Meciul are miză mare și pentru Vâlcea, care în cazul în care nu câștigă, va începe cu mai puține puncte în play-off.

Portarul Tudor Crâng: ”Avem șansa noastră”

Portarul medieșenilor, Tudor Crâng speră și el într-un rezultat pozitiv sâmbătă, contra Vâlcii. ”Totul este în mâinile noastre, dacă scoatem punct sau puncte cu Vâlcea vom fi garantat în play-off. Meciul de la Fărcășești a trecut, avem nevoie să ne mobilizăm, nu trebuie să intrăm în jocul lor, sunt sigur că putem să câștigăm, băieții sunt foarte motivați. Cu siguranță avem șansa noastră, trebuie să dăm 100%, putem scoate punct din acest meci” a declarat portarul lui ACS Mediaș 2022.