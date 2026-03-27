comisia de sănătate dă undă verde legii care face serviciile sociale accesibile persoanelor cu dizabilități din românia

Pe scurt: Un nou proiect de lege promite acces real la informații pentru persoanele cu dizabilități. Furnizorii de servicii sociale vor trebui să ofere materiale adaptate și personal instruit.

În România trăiesc aproape un milion de persoane cu dizabilități, iar una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă este lipsa accesului real la drepturile lor, din cauza informațiilor și serviciilor care nu sunt adaptate nevoilor specifice. Acest aspect a fost subliniat de Raluca Turcan, care a anunțat joi, 26 martie 2026, că proiectul său de lege pentru accesibilizarea serviciilor sociale a fost adoptat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.

Potrivit Ralucăi Turcan, legea va obliga toți furnizorii de servicii sociale, fie publici, fie privați, să facă serviciile și informațiile accesibile pentru toate categoriile de persoane cu dizabilități – de la cele senzoriale, la cele intelectuale, psihice sau de comunicare.

Concret, furnizorii vor trebui să aibă personal instruit care să faciliteze comunicarea între persoanele cu dizabilități și instituții. De asemenea, spațiile și informațiile vor fi adaptate cu pictograme, semnale tactile sau sonore și ghiduri simple, ușor de înțeles pentru toți beneficiarii.

„Asta înseamnă informații în Braille, materiale audio, video cu subtitrare și alte formate accesibile”, a precizat Raluca Turcan. Proiectul urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților.

Inițiatoarea legii a subliniat că toate persoanele cu dizabilități merită respect, șanse egale și acces la informație. Ea a mulțumit colegilor din Comisia de Sănătate pentru votul unanim și sprijinul acordat proiectului.