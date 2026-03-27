concert caritabil de paște la sibiu: se strâng bani pentru persoanele cu dizabilități

Un concert umanitar de Paște va avea loc marți, 31 martie 2026, la Catedrala Evanghelică din Sibiu.

Evenimentul este susținut de Corul Te Deum și are ca scop strângerea de fonduri pentru Asociația persoanelor cu dizabilități „Ridică-te și umblă”, potrivit informațiilor transmise de organizatori printr-un comunicat de presă.

Concertul va începe în seara zilei de marți, 31 martie 2026, și este deschis publicului larg. Toate donațiile colectate în cadrul evenimentului vor fi direcționate către asociația care sprijină persoane cu dizabilități din Sibiu, contribuind la proiecte de integrare și asistență socială.

Organizatorii subliniază că evenimentul are o dublă semnificație: pe de o parte, aduce în prim-plan tradiția muzicală a corului Te Deum, iar pe de altă parte, oferă comunității sibiene ocazia de a se implica activ în susținerea unor cauze sociale importante.

„Ridică-te și umblă” este o asociație locală cunoscută pentru activitățile sale dedicate persoanelor cu dizabilități, oferind sprijin pentru recuperare, integrare și acces la servicii specializate. Fondurile obținute în urma concertului vor fi folosite pentru continuarea acestor programe.

Evenimentul de la Catedrala Evanghelică se înscrie în seria acțiunilor caritabile organizate în preajma sărbătorilor pascale la Sibiu, când comunitatea locală se mobilizează pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate. Organizatorii invită sibienii să participe și să contribuie la această inițiativă.