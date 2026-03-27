concert umanitar de paște cu corul te deum la catedrala evanghelică, marți, 31 martie 2026 – donațiile sprijină o asociație

Pe scurt: Corul Te Deum aduce muzica sacră în sprijinul persoanelor cu dizabilități din Sibiu. Află cum poți contribui la cauza lor.

Un concert umanitar de Paște va avea loc marți, 31 martie 2026, la Catedrala Evanghelică din Sibiu, începând cu ora 19:00. Evenimentul este organizat de Corul Te Deum, potrivit unui comunicat transmis de organizatori.

Concertul are caracter caritabil, iar accesul publicului este liber. Toate donațiile colectate în cadrul evenimentului vor fi direcționate către Asociația persoanelor cu dizabilități „Ridică-te și umblă”, organizație care oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate din Sibiu și împrejurimi.

Programul serii cuprinde lucrări semnate de compozitori consacrați precum Mark Hayes, Joel Raney, M. Petterson, E. Hagenberg, L. Larson, Ola Gjeilo, R. Schumann, Ch. Gounod și J. M. Martin. Repertoriul propus aduce în prim-plan o diversitate sonoră impresionantă, îmbinând contraste expresive între forță și delicatețe, lumină și introspecție, dinamism și liniște.

Lucrările interpretate sunt inspirate din cele șapte rostiri ale lui Isus pe cruce, oferind publicului o experiență muzicală profundă și meditativă.

Dirijorii concertului sunt Paul Gheorghiță și Alina Stavăr, iar la pian va acompania Eduard Gheorghiță.

Organizatorii invită publicul să participe la această seară dedicată reflecției, inspirației și muzicii sacre, unde credința, arta și solidaritatea se întâlnesc într-un demers comun.

Corul Te Deum este cunoscut pentru repertoriul său de muzică sacră și pentru implicarea constantă în acțiuni sociale. Prin acest concert, membrii corului își propun să aducă spiritul sărbătorii pascale mai aproape de comunitate și să mobilizeze sibienii în sprijinul unei cauze umanitare.

Participanții sunt încurajați să contribuie cu donații, indiferent de sumă, pentru a susține proiectele Asociației „Ridică-te și umblă”.