consultații oftalmologice gratuite: caravana mobilă ajunge în cristian, avrig, racovița, turnu roșu și chirpăr

În mai multe localități din județul Sibiu sunt desfășurate campanii de consultații optometrice gratuite, dedicate persoanelor care doresc să își verifice vederea și să beneficieze de servicii de specialitate aproape de casă.

Pe parcursul întregii săptămâni, acțiunile au fost rezervate consultațiilor dedicate angajaților de la fabrica Compa Sibiu, unde o echipă de optometriști a oferit evaluări și recomandări personalizate.

Caravana mobilă își continuă deplasările și în zilele următoare, după următorul program:

sâmbătă, 28 martie – Sadu;

duminică, 29 martie – Avrig

luni, 30 martie – Turnu Roșu și Cristian;

marți, 31 martie – Racovița și Chirpăr.

La Racovița, consultațiile optometrice gratuite vor avea loc marți, 31 martie, în intervalul orar 09:30 – 16:30. Activitatea va fi împărțită în două etape:

între orele 09:30 – 12:00, echipa va fi prezentă în parcarea Primăriei;

între orele 12:00 – 16:30, laboratorul mobil se va deplasa pe străzile din Racovița și Sebeșu de Sus, pentru a ajunge cât mai aproape de locuitori.

Pe lângă consultațiile gratuite, persoanele interesate vor putea solicita, la cerere, și realizarea de ochelari, în funcție de recomandările specialiștilor.

Campania are ca scop facilitarea accesului la servicii optometrice pentru comunitățile locale, contribuind la depistarea timpurie a problemelor de vedere.

Pentru programări la domiciliu, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0728945793 – Cosmin.