controale în gura râului și cristian: 180 de metri cubi de lemn, confiscat / foto

În săptămâna 23-27 martie 2026, polițiștii au mers pe drumurile și în pădurile din Gura Râului și Cristian să verifice dacă se taie lemnul legal.

În urma controalelor, aceștia au dat 12 amenzi, în valoare de 15.000 de lei, pentru cei care au tăiat sau transportat lemn fără acte.

Totodată, au confiscat lemnul găsit tăiat ilegal:

181 m.c. de lemn, în valoare de peste 60.000 de lei;

și 4,55 m.c. de lemn mai mic, din care: 2,23 m.c. de lemne de foc (566 lei) 2,32 m.c. de cherestea (1.670 lei)



Lemnul confiscat a rămas la reprezentanții pădurii din Gura Râului.