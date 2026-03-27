controale în gura râului și cristian: 180 de metri cubi de lemn, confiscat / foto

În săptămâna 23-27 martie 2026, polițiștii au mers pe drumurile și în pădurile din Gura Râului și Cristian să verifice dacă se taie lemnul legal.
În urma controalelor, aceștia au dat 12 amenzi, în valoare de 15.000 de lei, pentru cei care au tăiat sau transportat lemn fără acte.
Totodată, au confiscat lemnul găsit tăiat ilegal:
- 181 m.c. de lemn, în valoare de peste 60.000 de lei;
- și 4,55 m.c. de lemn mai mic, din care:
- 2,23 m.c. de lemne de foc (566 lei)
- 2,32 m.c. de cherestea (1.670 lei)
Lemnul confiscat a rămas la reprezentanții pădurii din Gura Râului.
- Cum încearcă polițiștii să prevină delincvența juvenilă în Sibiu: peste 1.000 de participanți acum 6 minute
- Consultații oftalmologice gratuite: caravana mobilă ajunge în Cristian, Avrig, Racovița, Turnu Roșu și Chirpăr acum 11 minute
- Cel mai important meci al sezonului la Mediaș. Vâtcă: ”Va trebui să și atacăm” acum 14 minute
- Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu: „Un Centru Respiro nu înseamnă pauză de responsabilitate. Avem un plan și un grup de lucru, căutăm o clădire” acum 27 de minute