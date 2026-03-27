cum încearcă polițiștii să prevină delincvența juvenilă în sibiu: peste 1.000 de participanți

Peste 1.000 de elevi și cetățeni din Sibiu au participat, în această săptămână, la o serie de activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității.

Acțiunile au avut ca principal scop creșterea gradului de informare și conștientizare a comunității cu privire la riscurile la care pot fi expuși, în special în rândul tinerilor.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au abordat mai multe teme de interes, printre care prevenirea violenței în școli, siguranța în mediul online și utilizarea responsabilă a internetului și a rețelelor de socializare, siguranța rutieră, dar și importanța adoptării unui comportament preventiv în trafic. De asemenea, au fost discutate aspecte legate de răspunderea penală a minorilor și consecințele legale ale comportamentelor antisociale.

Reprezentanții poliției subliniază că astfel de demersuri au un rol esențial în formarea unui comportament responsabil în rândul tinerilor, în dezvoltarea spiritului civic și în consolidarea unui climat de siguranță atât în mediul școlar, cât și la nivelul întregii comunități.

Prevenirea criminalității în rândul minorilor rămâne o prioritate pentru autorități, iar activitățile informativ-preventive vor continua și în perioada următoare, în unitățile de învățământ din județ.