decizie crucială în cazul accidentului mortal de la dedeman: „undă verde” pentru judecarea șoferului

După mai bine de trei ani de la producerea accidentului mortal de la Dedeman din Sibiu, procesul intră în linie dreaptă. Magistrații au respins ultima cale de atac a șoferului prin care se contesta legalitatea probelor, stabilind prin sentință definitivă că judecata propriu-zisă poate începe.

Magistrații Tribunalului Sibiu au respins definitiv contestația formulată de inculpatul P.F.V., șoferul care a produs accidentul din 2022 de pe Prelungirea Mihai Viteazu, din apropiere de Dedeman. Aceștia au stabilit că probele adunate de procurori sunt legale, iar procesul în care se va decide pedeapsa șoferului intră în linie dreaptă.

Decizie definitivă: procesul poate începe

Pe 26 martie 2026, instanța a respins ca neîntemeiată contestația formulată de P.F.V. împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Sibiu din luna noiembrie a anului trecut. Inculpatul contestase decizia prin care se stabilise că rechizitoriul întocmit de procurori respectă normele legale.

„În temeiul art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 347 C.proc.pen., respinge contestația formulată de către contestatorul-inculpat P.F.V., împotriva încheierii penale nr. 1377 din data de 13.11.2025, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 10637/306/2025/a1, pe care o menține. Definitivă”, se arată în soluția dată joi de magistrații Tribunalului Sibiu.

În consecință, dosarul nu mai poate fi întors la Parchet, iar procesul propriu-zis de judecată poate începe. Inculpatul a fost obligat la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat pentru această etapă.

Filmul tragediei: Șoferul era băut și a condus cu viteză

Accidentul care a curmat viața a doi tineri, Andrei și Sonja, a avut loc în iarna anului 2022, în zona magazinului Dedeman. Atunci, un autoturism care rula cu viteză mare s-a izbit violent de un camion parcat, impactul fiind atât de devastator încât doi dintre pasageri nu au avut nicio șansă de supraviețuire.

Șoferul a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la câteva ore de la accident, el avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur. După o oră, alcoolul din sânge avea o valoare de 0,38 g/l. De asemenea, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, el a condus cu viteză.

