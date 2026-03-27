două infracțiuni rutiere dintr-o lovitură, la cisnădie: șoferul s-a ales cu dosar penal

În cursul nopții de vineri, 27 martie, în jurul orei 01:00, polițiștii rutieri din Cisnădie au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Merilor de un localnic în vârstă de 45 de ani.

Verificările efectuate au arătat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Cisnădie pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.