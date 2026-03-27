elevii din sibiu, rezultate excelente la olimpiada de matematică: lista completă a celor calificați la etapa națională

Elevii din județul Sibiu au demonstrat, încă o dată, un nivel ridicat de pregătire și pasiune pentru matematică, în cadrul etapelor județene ale principalelor competiții desfășurate în luna martie 2026. În total, 427 de elevi au participat la concursuri, confirmând interesul crescut pentru această disciplină.

Olimpiada Națională de Matematică – etapa județeană

Etapa județeană s-a desfășurat în 7 martie, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, cu participarea a 207 elevi.

Elevii calificați la etapa națională sunt:

Clasa a V-a : Oltean Eduard – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (prof. Șerb Delia Veronica)

Clasa a VI-a : Leca Ioan Sebastian – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Sibiu (prof. Cismaș Daniela)

Clasa a VII-a : Oancea Andru-Tomas – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" Sibiu (prof. Șerb Delia Veronica)

Clasa a VIII-a : Bratu Paul – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" Sibiu (prof. Șerb Delia Veronica)

Clasa a IX-a : Hurezanu Luca-Mihai – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" Sibiu (prof. Dorca Doriana)

Clasa a X-a : Sin-Bulban Tudor – Colegiul Național „Samuel von Brukenthal" Sibiu (prof. Hornariu Bianca)

Clasa a XI-a : Țiplic Andrei-Marius – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" Sibiu (prof. Isac Doru)

Clasa a XII-a: Gușterițan Ștefan Florin – Colegiul Național „Octavian Goga" Sibiu (prof. Oțoiu Ileana)

Etapa națională va avea loc în perioada 30 martie – 4 aprilie, la Drobeta Turnu Severin (gimnaziu) și Alba Iulia (liceu).

Concursul „Adolf Haimovici” – matematică aplicată

La etapa județeană au participat 108 elevi, competiția fiind organizată la Sibiu și Mediaș.

Calificați la etapa națională (Iași, 15–17 mai):

Galaftion Teodora Maria – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Pal Ianoș Daniel – Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

Pascu Daniel Matei – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Veștemean Horațiu Mihai – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Concursul „Pedagogia Matematicii”

Competiția dedicată liceelor pedagogice a reunit 22 de elevi, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

Calificați la etapa națională (Târgu Mureș):

Stroia Oana Nicole

Lupu Iustina

Manda Maria-Natalia

Pârvu Andreea

(toți de la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu)

Olimpiada Satelor din România

Destinată elevilor din mediul rural, competiția a adunat 90 de participanți.

Calificați la etapa națională (Cluj-Napoca):

Miclăuș Diana – Școala Gimnazială Tilișca

Drăgoiu Ionela – Școala Gimnazială Rășinari

Arcaș Antonia Gabriela – Școala Gimnazială Alămor

Peste 100 de profesori implicați

Pentru organizarea și evaluarea acestor competiții au fost implicați peste 100 de profesori, contribuind la susținerea performanței în educație.

Rezultatele confirmă faptul că matematica rămâne una dintre disciplinele în care elevii sibieni excelează, iar calificările la etapa națională reflectă munca susținută a elevilor și a cadrelor didactice.