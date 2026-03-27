elevii readuc la viață meșteșugul lânii în gospodăria tilișca – tradiția devine resursă pentru viitor

Pe scurt: Copiii din Sibiu au învățat să lucreze cu lâna direct de la meșteșugari, într-un proiect european care aduce tradiția în prezent și o integrează în viața comunității.

Meșteșugul prelucrării lânii a fost readus în atenția publicului joi, 26 martie 2026, în Gospodăria Tilișca din cadrul Muzeului Astra, printr-un sit pilot lansat de Consiliul Județean Sibiu. Potrivit Consiliului Județean Sibiu, evenimentul nu a marcat doar deschiderea unui spațiu, ci și inițierea unui mod nou de a valorifica o resursă tradițională care riscă să se piardă dacă nu este folosită.

Proiectul, parte a inițiativei europene COMMHERITOUR, aduce în prezent meșteșugul vechi al lânii prin organizarea de ateliere, întâlniri între meșteșugari și tineri, precum și prin realizarea de produse ce pot fi integrate în circuitul turistic și economic local.

Elevii Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” au participat în număr mare la atelierele organizate în Gospodăria Tilișca. Aceștia au demonstrat că tradiția nu se pierde atunci când este pusă în practică, ci se transmite și capătă sens pentru o generație care are nevoie de repere reale. „Tradiția nu se pierde atunci când este pusă în practică. Se învață, se transmite și capătă sens pentru o generație care are nevoie de repere reale”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Sibiu.

Reprezentanții instituției au subliniat că proiectul nu este despre trecut, ci despre modul în care patrimoniul moștenit poate fi folosit în viitor. Într-un context tot mai digital, păstrarea unor alternative reale, care dezvoltă răbdarea, atenția și lucrul cu sens, devine o responsabilitate. În Gospodăria Tilișca, tradiția este practicată, transmisă și adaptată la nevoile actuale.

Acest demers face parte dintr-un proiect european mai amplu, în care Consiliul Județean Sibiu colaborează cu parteneri din mai multe țări pentru a transforma meșteșugurile tradiționale în resurse reale pentru comunități și pentru dezvoltarea locală.

