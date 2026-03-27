jumătate dintre tinerii din românia, în risc de dependență digitală. consiliul județean sibiu intervine cu programe de prevenție

Pe scurt: Dependența digitală afectează tot mai mulți tineri, iar lipsa specialiștilor agravează situația. Vezi cum încearcă Sibiu să schimbe lucrurile prin dialog direct cu elevii.

Unul din doi tineri din România prezintă risc crescut de dependență digitală, iar tulburările mintale au devenit a doua cauză de dizabilitate la nivel național. Potrivit Consiliului Județean Sibiu, aceste date subliniază presiunea tot mai mare asupra tinerilor și fragilitatea echilibrului lor emoțional.

Joi, 26 martie 2026, dr. Ciprian Băcilă a participat la Parlamentul European, într-un panel dedicat viitorului sănătății mintale. Consiliul Județean Sibiu consideră această participare nu doar o reușită profesională, ci și un semnal de alarmă pentru autorități și comunitate. „Putem vorbi despre tehnologie, despre instrumente și despre viitor, dar în sănătatea mintală totul începe și se încheie cu omul”, a subliniat dr. Băcilă la Bruxelles.

Programul „O comunitate pentru sănătatea mintală” aduce elevii față în față cu specialiști

La nivelul județului Sibiu, autoritățile spun că nu pot rămâne pasive în fața acestor realități. Din cauza lipsei de specialiști și a accesului limitat la servicii, sprijinul pentru copii și adolescenți ajunge adesea prea târziu. Pentru a schimba această situație, Consiliul Județean Sibiu a lansat programul „O comunitate pentru sănătatea mintală”, care facilitează dialogul direct între elevi și specialiști. În cadrul acestor întâlniri, tinerii pot discuta deschis despre presiunea resimțită, efectele ecranelor, anxietate și nevoia de a fi înțeleși.

Consiliul Județean Sibiu precizează că cererea pentru aceste întâlniri este în creștere, atât din partea școlilor, cât și a profesorilor, semn că nevoia de sprijin este mult mai mare decât se credea inițial. „Responsabilitatea noastră este să construim un sistem care nu reacționează doar atunci când lucrurile devin grave, ci unul care previne, sprijină și rămâne aproape de oameni, atunci când au cea mai mare nevoie”, transmit reprezentanții instituției.

Consiliul Județean Sibiu își propune să continue și să extindă aceste acțiuni de prevenție, pentru ca sprijinul psihologic să fie accesibil cât mai multor tineri din județ.