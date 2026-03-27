justiția românească este tot mai fragilă, avertizează deputatul sibian adrian echert

Pe scurt: Un nou conflict între Guvern și Înalta Curte pune sub semnul întrebării stabilitatea sistemului judiciar. Ce se întâmplă când încrederea în justiție se prăbușește?

Justiția din România este tot mai fragilă, iar încrederea publică în sistem scade pe zi ce trece, atrage atenția Adrian Echert într-o postare publicată pe Facebook joi, 26 martie 2026. Potrivit deputatului Adrian Echert, sistemul judiciar seamănă cu un pod crăpat pe care oamenii continuă să meargă nu din încredere, ci din lipsă de alternativă, în timp ce trosnetele structurii care cedează devin tot mai evidente.

Guvernul a propus înființarea unui comitet pentru repararea legilor justiției, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a intervenit și a blocat inițiativa, invocând un posibil „exces de putere”. Echert subliniază că problema nu este controlul reciproc între instituții, considerat sănătos într-un stat de drept, ci lipsa de echilibru: „Există doar forță și reacții de tipul «pentru că pot», fără măsură și fără responsabilitate.”

Mesajul transmis celor din afara sistemului este devastator, spune Echert: regulile nu mai sunt sigure, iar cei care ar trebui să le apere le folosesc după propriul interes. „Justiția nu funcționează pe decizii. Funcționează pe încredere. Iar când încrederea cade, nu cade doar un mecanism. Cade ideea că statul te protejează”, avertizează el.

Blocarea comitetului nu reprezintă doar o suspendare administrativă, ci o nouă fisură majoră în structura deja șubredă a sistemului. „S-a mai dus o bucată din podul pe care stăm cu toții, iar de data asta nu mai e o fisură pe care o ignori, ci una care te obligă să te întrebi, serios, cât mai ține”, concluzionează Adrian Echert.