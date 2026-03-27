locatari revoltați în magnolia din cauza parcărilor. dezvoltator: „unii și-au cumpărat un singur loc și au 3 mașini” / video

Locatarii cartierului Magnolia din Sibiu au ajuns la capătul răbdării din cauza parcărilor. Oamenii acuză că lipsesc sute de locuri promise, iar zona a devenit un „câmp de luptă” unde mașinile de intervenție nu pot intra, iar conflictele între vecini au degenerat în violențe. În timp ce oamenii cer blocarea noilor autorizații de construire ale dezvoltatorului imobiliar, autoritățile locale recunosc că soluțiile sunt limitate de statutul privat al drumurilor din cartier. Dezvoltatorul, în schimb, spune că s-au respectat toate autorizațiile.

„Lipsesc locurile de parcare”

Sibianul Lucian Albu, reprezentant al Asociației de Proprietari Magnolia Residence, a venit în fața consilierilor locali și le-a prezentat o problemă stringentă din cartierul Magnolia. Omul spune că dezvoltatorul care a realizat blocurile acolo, deși și-a asumat amenajarea a 1.200 de locuri de parcare, a livrat cu câteva sute mai puține. „Din anul 2020 avem o problemă cu locurile de parcare. Inițial au fost prevăzute 1.566 de locuri de parcare, dar în urma unor hotărâri succesive de consiliu local, s-au redus la 1.200 de locuri. Dintre acestea, 1.000 ar fi trebuit să fie supraterane și 200 subterane. Din cele 1.000 lipsesc câteva zeci, iar cele subterane nu există. (…) Orice cartier trebuire să aibă locuri de parcare pentru vizitatori, dar aici nu există. Dacă au fost prevăzute, au fost vândute. Oricine vine în vizită trebuie să parcheze pe alee”, spune Lucian Albu, reprezentant al Asociației de Proprietari Magnolia Residence.

Potrivit acestuia, în cartier mai există terenuri libere, unde s-ar putea amenaja locurile de parcare care ar lipsi. Și, în condițiile în care dezvoltatorul, despre care omul spune că nu și-a ținut promisiunea, mai vrea să construiască două blocuri, el cere municipalității să nu îi aprobe documentațiile de urbanism până nu amenajează toate locurile de parcare aferente construcțiilor deja existente. „Ar fi un dezastru! Am vrea ca, până la clarificarea situației locurilor de parcare, să nu se aprobe demararea lucrărilor pentru cele două blocuri”, a spus Albu.

Problema mașinilor parcate neregulamentar care încurcă buna circulație în cartierul Magnolia nu este nouă. Cititori ai ziarului Ora de Sibiu semnalau acest aspect încă din anul 2020.

Bătăi și intimidări: mașinile de intervenție nu pot intra în cartier

În numele proprietarilor din Magnolia, sibianul a cerut consilierilor locali și primarului să le ofere susținere deoarece au avut loc inclusiv agresiuni între vecini din cauza acestui subiect. „Sunt foarte multe mașini, nu avem unde parca. Vrem să ne sprijiniți. (…) Situația se agravează, sunt abuzuri verbale și fizice. Cum am putea să punem niște reguli în acest cartier?”.

El a precizat că problema parcărilor în cartier este extrem de gravă deoarece unii șoferi își lasă mașinile pe unde apucă, fapt care conduce la blocarea căilor de acces. „Mașinile de pompieri nu pot intra aici, pentru că avem parcări în mijlocul drumului. Se blochează ghenele de gunoi din cauza mașinilor, rămânem cu gunoiul acolo zile întregi. Unii au ajuns să pună gunoaiele pe capotele și pe portbagajele mașinilor parcate”, a adăugat sibianul, care spune că a cerut ajutorul tuturor instituțiilor abilitate pentru rezolvarea problemei, dar s-a lovit doar de răspunsuri negative.

Poliția nu intervine: „E ca și cum nu existăm”

În Magnolia, Poliția Locală nu poate interveni pentru a aplica sancțiuni pentru parcări neregulamentare, deoarece drumurile sunt private. Și Poliția Rutieră ocolește acest cartier, deoarece oamenii contestă oricum amenzile.

„Nu reușim să ieșim din acest cerc. Nimeni nu vine să constate, poliția locală nu poate interveni pe proprietate privată să aplice amenzi pentru parcări neregulamentare. E ca și cum nu existăm. Când sesizăm poliția județului, suntem trimiși la Rutieră și ne zic că nu pot da amenzi, pentru că oamenii le contestă”, a precizat sibianul.

Fodor: „S-a acordat atenție cartierului, dar nu am găsit soluții”

Primarul Astrid Fodor a precizat că problema este cunoscută la nivelul municipalității și nu de puține ori au avut loc discuții cu cetățenii atât la sediul primăriei, cât și în teren. Potrivit edilului, documentația dezvoltatorului privind noi construcții a fost deja respinsă, însă proiectul nu este finalizat. „Acel proiect (n.red.: de blocuri din Magnolia) nu este încheiat. Dezvoltatorul a depus documentația pentru autorizația de construire, dar a fost respinsă. Vom lua notă de ce spuneți și vom vedea ce anume cere acum, după respingerea documentației”, a spus primarul.

Fodor a mai precizat că nu sunt multe soluții în privința problemelor ridicate de cetățenii din Magnolia. „Am avut mai multe întâlniri cu locatarii, cu furnizorii de utilități, cu poliția. Nu este ceva nou pentru noi. Am avut aici întâlniri, am fost și la fața locului, am verificat. S-a acordat atenția cuvenită cartierului, dar nu am găsit soluții. Singura posibilitate pentru rezolvarea parcărilor este ca acest PUZ, care este din 2008 (…) să nu aprobăm construcțiile sau doar în limita parcărilor”, a adăugat primarul.

O altă problemă semnalată de Albu a fost cea a preluării utilităților și drumurilor de către municipalitate. Acest lucru este aproape imposibil, au precizat reprezentanții primăriei. „Procedura prin care dumneavoastră trebuie să predați drumurile este publicată. În multe rânduri s-a pus pe tapet și am analizat, dar este aproape imposibil din cauza co-proprietății a peste 1.000 de persoane”, a spus secretarul municipiului, Dorin Nistor.

Primarul Sibiului a adăugat că „sunt drumuri private și sunteți într-o indiviziune, iar singura soluție să preluăm drumurile, este să ieșiți din indiviziune”.

Dezvoltator: „Am respectat în totalitate autorizațiile”

Dezvoltatorii care au construit cartierul Magnolia spun că s-au respectat toate autorizațiile emise de Primărie și s-au amenajat toate locurile de parcare promise. Dar proiectul nu este finalizat: se vor mai construi două blocuri cu 80 de locuri de parcare, parte din totalul de 1.200 de locuri. „Pentru mine subiectul este clar: Am respectat în totalitate autorizațiile emise de Primăria Sibiu, iar proiectul este în desfășurare, nu a fost finalizat. Mai sunt două blocuri de făcut, care vor mai avea încă 80 de locuri de parcare. Noi am respectat tot ce a fost autorizat”, a spus Laurențiu Buduleci, reprezentant al dezvoltatorului imobiliar din Magnolia Residence.

El a mai arătat că problema parcărilor din cartier vine de la faptul că mulți dintre proprietari și-au cumpărat un singur loc de parcare, iar în realitate în apartamentul aferent locuiesc mai multe persoane care dețin, în total, și 3 sau 4 mașini. „Acela este totalul de parcări pentru tot proiectul, iar noi mai avem de realizat două blocuri care vor beneficia de 80 de locuri de parcare. Celelalte sunt blocuri construite și terminate în 2022. După atâția ani se dorește senzaționalul, dar mie mi se pare că lucrurile se știu, primăria le cunoaște. Problema este că sunt apartamente care au și 3, 4 mașini. Și-au cumpărat un apartament cu un loc de parcare, iar acolo sunt proprietari sau chiriași într-un apartament care au 3 mașini”, a adăugat Buduleci.