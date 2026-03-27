o țară din europa vrea să dea curent electric gratuit locuitorilor în anumite zile

Pe scurt: Miliarde de lire pierdute anual din cauza opririi turbinelor eoliene ar putea fi recuperate printr-un proiect care oferă electricitate gratuită localnicilor în zilele cu vânt. Află cum ar putea schimba această măsură consumul de energie în Regatul Unit.

O mare parte din energia eoliană și solară produsă în Europa nu ajunge la consumatori, din cauza limitărilor infrastructurii energetice.

Potrivit Mediafax, în Regatul Unit, în 2025, pierderile au ajuns la aproximativ 1,47 miliarde de lire sterline, deoarece turbinele eoliene au fost oprite, iar centralele pe gaz au fost pornite pentru a menține echilibrul rețelei electrice.

În Germania, costurile pentru compensarea producătorilor de energie regenerabilă care au fost obligați să își reducă producția au atins 435 de milioane de euro. La nivelul Uniunii Europene, în 2024, s-au irosit aproximativ 72 TWh de energie regenerabilă, echivalentul consumului anual de electricitate al Austriei, din cauza limitărilor infrastructurii de transport.

Rețeaua electrică depășită blochează energia verde în Europa

Problema principală nu este lipsa energiei regenerabile, ci faptul că rețelele electrice europene au fost proiectate pentru centrale pe cărbune și gaz, situate în zone centrale, nu pentru parcuri eoliene moderne, adesea amplasate în zone izolate sau offshore.

În perioadele cu vânt foarte puternic, rețeaua se poate suprasatura, iar operatorii sunt nevoiți să oprească turbinele pentru a evita suprasarcinile și penele de curent.

Curent electric gratuit

Pentru a reduce risipa de energie, guvernul Regatului Unit a propus un proiect-pilot care ar permite locuințelor din apropierea parcurilor eoliene să primească electricitate mai ieftină sau chiar gratuită în perioadele în care producția depășește capacitatea rețelei.

„Uneori există prea mult vânt pentru ca rețeaua noastră energetică învechită să îl gestioneze”, a transmis Departamentul pentru Securitate Energetică și Net Zero al Regatului Unit. În loc să plătească producătorii pentru a opri turbinele, autoritățile vor să stimuleze consumul local de energie.

Specialiștii din industrie consideră însă că astfel de proiecte-pilot nu sunt suficiente. Greg Jackson, directorul executiv al companiei Octopus Energy, a declarat că această măsură ar trebui transformată într-o politică permanentă, pentru a stimula investițiile în tehnologii care pot consuma energie atunci când aceasta este abundentă. Printre soluțiile propuse se numără instalarea de baterii, pompe de căldură sau stații de încărcare pentru mașini electrice, care să folosească electricitatea ieftină în perioadele de supraproducție.

Criza energetică generată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de volatilitatea prețului petrolului a crescut interesul pentru energia regenerabilă în Europa. Totuși, experții avertizează că tranziția energetică nu poate avansa fără investiții majore în infrastructura de transport a electricității, considerată în prezent unul dintre principalele obstacole pentru atingerea obiectivelor climatice ale continentului.