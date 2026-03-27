părinți nemulțumiți în hașag și armeni: copiii de clasa pregătitoare, trimiși la școală în loamneș

Mai mulți părinți din satele Hașag și Armeni sunt nemulțumiți după ce au aflat că elevii care urmează să înceapă clasa pregătitoare ar putea fi nevoiți să facă naveta până la școala din Loamneș, unde ar urma să fie formată o singură clasă.

În satul Hașag, șapte copii ar trebui să înceapă clasa pregătitoare, însă, din cauza numărului redus de elevi, aceștia ar urma să fie relocați. Situația este similară și în Armeni, unde sunt șase copii.

Părinții contestă decizia și spun că există condiții bune pentru desfășurarea cursurilor în localitatea lor. „Autoritățile au decis mutarea copiilor la școala din Loamneș, unde sunt doar doi copii, iar în Armeni sunt șase. Menționăm că în Hașag există o unitate de învățământ funcțională, cu condiții corespunzătoare, ceea ce face această decizie complet nejustificată”, spune unul dintre părinți.

Oamenii spun că au depus solicitări către instituțiile competente, inclusiv către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, însă cererea le-a fost respinsă. „Considerăm că această decizie contravine interesului superior al copilului. Vorbim despre copii de doar șase ani, obligați să facă zilnic naveta într-o altă localitate, deși există posibilitatea clară de a învăța în satul lor”, mai afirmă părinții.

Directorul școlii: „Este cea mai bună soluție”

Reprezentanții școlii din Loamneș susțin însă că măsura respectă legislația și este necesară din cauza numărului mic de elevi. „Noi trebuie să respectăm legea. Fiind o școală gimnazială cu mai multe structuri, trebuie să organizăm clasele astfel încât să putem funcționa. Nu putem avea foarte puțini copii în fiecare clasă, pentru că un cadru didactic nu se poate împărți în mai multe locuri”, a declarat directorul unității, Gheorghe Banciu.

Acesta a explicat că elevii din mai multe localități, respectiv Hașag, Armeni, Loamneș și Alămor, ar urma să fie reuniți într-o singură clasă. „Din toți copiii formăm o clasă de sine stătătoare, cu un singur dascăl. Este singura variantă prin care putem funcționa conform legii”, a spus directorul.

În ceea ce privește naveta, conducerea școlii susține că există soluții de transport.

„Avem microbuze care îi duc și îi aduc pe copii. Distanța dintre Hașag și Loamneș este de aproximativ 8 kilometri, adică 10 minute”, a mai precizat acesta.

Primarul: „Este doar un proiect, nu o decizie finală”

La rândul său, primarul comunei Loamneș, Maria Greavu, spune că situația nu este încă definitivă. „A fost întocmit un proiect de școlarizare pentru anul 2026–2027, transmis de școală și validat de Inspectoratul Școlar. Este un proiect, nu o hotărâre finală. Până în toamnă lucrurile se mai pot schimba”, a declarat edilul.

Aceasta a subliniat că deciziile sunt luate în conformitate cu legislația în vigoare și pe fondul scăderii numărului de copii. „Nu mai sunt suficienți elevi și se încearcă formarea de clase comasate”, a mai spus primarul.