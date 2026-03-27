pericol de inundații pe râuri din 16 județe: se pot forma viituri

Pe scurt: Râurile din Gorj și Mehedinți sunt sub cod portocaliu de viituri, iar alte 16 județe primesc avertizări de inundații. Vezi ce zone sunt vizate și cât durează alertele.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, 27 martie 2026, o avertizare cod portocaliu de viituri pentru râuri din județele Gorj și Mehedinți, valabilă de la ora 22:00 până sâmbătă, 28 martie, la ora 00:00.

Potrivit Agerpres, hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide, creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinele hidrografice Jiu – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (județul Gorj) și Motru – bazin amonte S.H. Broșteni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Broșteni (județele Gorj și Mehedinți).

Cod galben de inundații pe râuri din 16 județe până duminică la prânz

În paralel, de vineri, 27 martie 2026, ora 12:00, până duminică, 29 martie, ora 12:00, este în vigoare o avertizare cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă din 16 județe.

Sunt vizate râurile Timiș (bazin amonte S.H. Sadova), Bârzava (bazin amonte S.H. Moniom), Caraș (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior), Nera (județul Caraș-Severin), Cerna (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Gorj și Caraș-Severin), Dunăre (afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui, județele Mehedinți și Dolj), Desnățui (bazin amonte de Acumularea Fântânele, județele Mehedinți și Dolj), Jiu (afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort), Gilort (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județul Gorj), Motru (județele Gorj și Mehedinți), râul Jiu (sectorul aferent S.H. Răcari, județul Dolj), Jiu (afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari, județele Mehedinți și Dolj), Olt (afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru – amonte de Acumularea Ionești, județul Vâlcea), Olteț (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt) și Olt (afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Olteț, județele Dolj și Olt).

Alte zone vizate de cod galben în weekend

Conform INHGA, în intervalul 28 martie 2026, ora 9:00 – 29 martie 2026, ora 12:00, avertizarea cod galben se extinde pe râurile Ialomița (bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului, județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Prahova și Ialomița), Râmnicu Sărat (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Buzău și Vrancea), Putna (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județul Vrancea), Trotuș (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea) și Bistrița (afluenții aferenți sectorului aval S.H. Frumosu, județele Neamț, Harghita și Bacău).

Specialiștii avertizează că aceste fenomene pot conduce la creșteri rapide ale nivelurilor râurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare, în special în zonele deja afectate de precipitații abundente. Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția situației și să respecte indicațiile transmise de Inspectoratele pentru Situații de Urgență și de autoritățile locale.