Fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II au înregistrat o creștere semnificativă a activelor, ajungând la 201,6 miliarde lei la finalul anului 2025, ceea ce reprezintă o majorare de 34% față de anul precedent. Potrivit anuntului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), citată de economica.net, această evoluție reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițională obținută într-un context economic volatil, dar cu oportunități importante.

La nivelul Pilonului II, numărul participanților a ajuns la 8,46 milioane la finalul anului 2025, dintr-un total de 9,46 milioane de persoane înscrise în sistemul de pensii private. Comparativ cu anul anterior, când erau 9,12 milioane de participanți, sistemul a continuat să se extindă, arată datele ASF. În ceea ce privește Pilonul III (fondurile de pensii facultative), aproape un milion de persoane sunt înscrise, iar activele acestora au ajuns la 7,42 miliarde lei, confirmând interesul crescut pentru economisirea suplimentară și responsabilitatea financiară individuală.

Activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns să reprezinte circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituțional major și sursă de finanțare pentru economia reală. ASF subliniază că structura investițională a fondurilor private rămâne una prudentă, orientată spre stabilitate și protejarea capitalului participanților. Aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 26% din investiții sunt în acțiuni, ceea ce oferă un echilibru între siguranță și randament.

„Creșterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanți și menținerea unei structuri investiționale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private și o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanți”, se arată în comunicatul ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, înființată în 2013, reglementează și supraveghează piețele asigurărilor, pensiilor private și piața de capital, însumând peste 10 milioane de participanți la nivel național.

Potrivit ASF, administratorii privați ai Pilonului II au reușit să compenseze efectele negative ale șomajului și tăierilor de salarii, astfel încât, deși contribuțiile au fost mai mici, viitorii pensionari vor beneficia de sume mai mari la pensie.