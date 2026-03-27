ploi abundente de florii și paște: prognoza meteo pentru luna aprilie

Pe scurt: Vezi cum va fi vremea de Florii și Paște: temperaturi normale, dar ploi abundente în anumite regiuni. Prognoza pe patru săptămâni aduce detalii pentru fiecare zonă.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat vineri, 27 martie 2026, prognoza pentru perioada 30 martie – 27 aprilie 2026, interval ce cuprinde sărbătorile de Florii și Paște.

Estimările, realizate pe baza datelor de la ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, vizează abaterile temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025, potrivit Adevărul.

Prima săptămână aduce temperaturi normale și ploi abundente în sud și est

În intervalul 30 martie – 6 aprilie 2026, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali. În schimb, în extremitatea de nord-vest a țării, precipitațiile vor fi local deficitare, a precizat ANM.

Temperaturi apropiate de normal și precipitații reduse în vest, între 6 și 13 aprilie

În săptămâna 6 – 13 aprilie 2026, temperaturile medii vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi sub media obișnuită în vest și nord-vest, în timp ce în restul regiunilor se vor încadra în limitele normale, potrivit ANM.

În intervalul 13 – 20 aprilie 2026, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va menține în jurul valorilor climatologice specifice lunii aprilie.

Ultima săptămână analizată, 20 – 27 aprilie 2026, va continua tendința generală: mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi normale în toate regiunile.

Specialiștii ANM subliniază că aceste estimări se referă la media săptămânală și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.