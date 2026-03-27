pnrr: finalizare proiect "reabilitarea colegiului național pedagogic andrei șaguna în vederea îmbunătățirii eficienței energetice"

Comunicat de presă

Sibiu, 27.03.2026

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea Colegiului Național Pedagogic Andrei Șaguna în vederea îmbunătățirii eficienței energetice” cod proiect C5-B2.1.a-1443. Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 40 de luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, respectiv 10.02.2023. Prin proiect s-au luat măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirii prin reducerea consumului anual de energie finală și a gazelor cu efect de seră. Astfel, prin proiect s-au realizat următoarele categorii de lucrări: înlocuirea tâmplăriei exterioare, montarea unui sistem de panouri solare fotovoltaice pe acoperiș, modernizarea instalației electrice prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED, crearea unui sistem de ventilație a spațiilor, montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, refacerea trotuarelor perimetrale. Măsurile de intervenție asupra clădirii asigura un echilibru al performanțelor și costurilor, contribuind la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii.

Obiectivul general proiectului îl reprezintă renovarea energetică moderată a clădirii publice în care funcționează Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna situata pe str. Aleea Turnu Roșu, nr.2 din municipiul Sibiu.

Valoarea totală a proiectului a fost de 11.659.960,76 lei inclusiv TVA din care finanțarea nerambursabilă prin PNRR este de 8,280,652.85 lei inclusive TVA.

