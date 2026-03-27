prefectura nu poate spune câți angajați din primăriile din sibiu vor fi dați afară: „e prematur”

Soarta angajaților din primăriile din județul Sibiu stă, în acest moment, exclusiv în pixul primarilor. Prefectura Sibiu a trimis în teritoriu responsabilitatea alegerii: edilii trebuie să decidă singuri dacă fac economii prin desființarea unor posturi sau prin tăierea veniturilor, urmând ca instituția să fie informată despre rezultatul acestui exercițiu de austeritate abia după ce planurile vor fi bătute în cuie prin hotărâri de consiliu local.

Prefectura nu poate spune câți angajați din primăriile din județul Sibiu vor fi dați afară în urma ordonanței Guvernului privind reorganizările din administrația publică locală.

Doar primarii știu câți oameni dau afară

Prefectura spune că primarii sunt cei care vor decide cum vor reduce cheltuielile, motiv pentru care nu se poate pronunța asupra numărului de angajați care vor fi dați afară. Edilii au la îndemână două instrumente: fie fac concedieri, fie reduc salariile.

După ce vor lua deciziile, primarii vor fi obligați să transmită Prefecturii măsurile luate. „La data prezentei este prematur să ne pronunțăm asupra modalității de reducere (personal sau cheltuieli de personal) pe care o vor aplica autoritățile administrației publice locale, întrucât decizia le aparține în exclusivitate, urmând ca acestea să emită hotărâri de consiliu local/județean pe care le vor comunica Instituției Prefectului – Județul Sibiu. Drept urmare, vom dispune de datele referitoare la numărul de posturi reduse doar după comunicarea către Instituția Prefectului – Județul Sibiu a hotărârilor autorităților deliberative”, transmit reprezentanții Prefecturii într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Grup de lucru după ce Prefectura a fost acuzată de lipsă de transparență

Zilele trecute, mai mulți primari din județul Sibiu acuzau Prefectura de lipsă de transparență, deoarece nu le-a fost transmis clar ce reduceri trebuie să facă în vederea optimizării cheltuielilor cu personalul. Dacă în alte județe din țară prefecturile au informat primăriile exact cu privire la numărul maxim de posturi din organigrame după reduceri, Prefectura din Sibiu le-a comunicat acestora doar schemele de calcul.

Citește și: Reducerile de angajați din primării: edilii acuză Prefectura Sibiu că le-a dat scheme de calcul în loc de cifre clare

Instituția transmite că reprezentanții prefecturii au participat la o întâlnire cu reprezentanții Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în data de 20 martie, în vederea clarificării problemelor ridicate de către primarii din județ, așa cum le-a fost cerut de prefect.

„Evidențiem că, premergător, la solicitarea unor autorități ale administrației publice locale au avut loc întâlniri de lucru la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. (…) Totodată, pentru ordonatorii principali de credite care mai au nelămuriri în privința modului de aplicare a OUG 7/2006, domnul prefect Mircea Dorin Crețu a dispus grupului de lucru constituit să asigure întreaga asistență de specialitate, la sediul Instituției Prefectului.”, spun aceștia.