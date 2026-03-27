primăria răcovița primește 1,7 milioane lei pentru servicii sociale dedicate persoanelor vulnerabile

Pe scurt: Un proiect european va schimba viața a peste 250 de persoane vulnerabile din Răcovița și Sebeșu de Sus, oferind servicii sociale, medicale și sprijin pentru copii.

Primăria Comunei Răcovița a fost selectată pentru finanțarea unui proiect european care vizează îmbunătățirea accesului la servicii sociale și medicale pentru persoanele vulnerabile din localitate. Potrivit Primăriei Răcovița, proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate” va fi implementat în perioada 2025–2029.

Finanțarea, în valoare de 1.761.999 lei, este asigurată integral din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Proiectul va sprijini direct familii și copii vulnerabili din Răcovița și Sebeșu de Sus

Prin acest proiect, 20 de familii vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuire, prin dotări esențiale, reparații și amenajări ale locuințelor. De asemenea, 106 copii din familii vulnerabile vor primi anual îmbrăcăminte și încălțăminte, iar 250 de persoane vulnerabile vor avea acces la servicii de sănătate și asistență socială adaptate nevoilor lor.

O echipă formată din asistent social, asistenți medicali comunitari, mediator școlar și kinetoterapeut va lucra direct cu beneficiarii, oferind sprijin personalizat. Activitățile vor avea loc într-un spațiu special amenajat, modern și bine dotat, pentru a asigura servicii de calitate tuturor celor care au nevoie.

Primăria subliniază că acest proiect reprezintă un pas important pentru creșterea calității vieții în comunitate și pentru consolidarea unui mediu în care fiecare persoană are șansa la o viață mai bună.