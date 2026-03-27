primăria sibiu, iluminată în mov pentru conștientizarea epilepsiei

Pe scurt: Primăria Sibiu a fost iluminată în mov pentru a susține persoanele cu epilepsie și a crește gradul de conștientizare privind această afecțiune.

Clădirea Primăriei Sibiu din Piața Mare a fost iluminată în mov ieri seară, 26 martie 2026, ca parte a campaniei „Purple Day” dedicată Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Epilepsiei. Evenimentul a avut loc la invitația Asociației „More than a Smile” – Filiala Sibiu și a urmărit să crească nivelul de conștientizare privind această afecțiune în rândul comunității.

Primăria Sibiu transmite un mesaj de solidaritate

Potrivit Primăriei Sibiu, gestul simbolic de a ilumina sediul în mov reprezintă un semn de solidaritate și admirație față de persoanele care trăiesc cu epilepsie și care, în ciuda dificultăților, continuă să își ducă viața cu curaj. Epilepsia este o boală neurologică în care grupuri de celule nervoase transmit semnale anormale, perturbând activitatea normală a creierului. Aceasta poate duce la senzații, emoții sau comportamente neobișnuite și, uneori, la convulsii, spasme musculare sau pierderea conștienței.

Campania „Purple Day” combate stigmatizarea

Prin această acțiune, Primăria Sibiu își propune să contribuie la combaterea stigmatizării asociate epilepsiei și să încurajeze informarea corectă a publicului despre această boală. Astfel de inițiative sunt esențiale pentru a susține persoanele afectate și pentru a promova o comunitate mai empatică și mai bine informată.