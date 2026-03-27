românii vor primi alerte pe telefon atunci când consumă prea mult curent

Pe scurt: Alertele pentru consumul de energie vor ajunge direct pe telefon, ajutând românii să evite facturi neașteptate. Sistemul depinde însă de extinderea contoarelor inteligente.

Românii ar putea primi, începând cu anul 2026, notificări pe telefon atunci când consumul de energie electrică se apropie de limita prevăzută în contract.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează la un sistem de avertizare inspirat de mecanismul RO-Alert, potrivit adevarul.ro.

Conform planului ANRE, clienții vor fi anunțați când ating 80% din plafonul de consum stabilit prin contract. Alertele ar urma să fie transmise prin SMS, e-mail sau direct în aplicațiile furnizorilor de energie, astfel încât consumatorii să poată lua rapid măsuri pentru a reduce consumul sau pentru a-l muta în intervale cu tarife mai mici.

„Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

El a subliniat că implementarea sistemului depinde de extinderea contoarelor inteligente la nivel național.

În prezent, procentul de contoare inteligente instalate variază semnificativ între operatorii de distribuție: un operator a ajuns la 69%, alții se situează între 32% și 36%, iar unul dintre cei mai mari are doar 14%.

„Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a mai precizat George Niculescu.

Sistemul ar putea deveni operațional chiar din 2026, însă extinderea sa la scară largă depinde de modernizarea rețelei de distribuție și de instalarea contoarelor inteligente. Dacă proiectul va fi implementat, consumatorii vor avea posibilitatea de a-și monitoriza costurile în timp real și de a evita surprizele neplăcute la primirea facturii de energie.

Acest demers vine în contextul în care tot mai mulți consumatori reclamă lipsa de transparență privind consumul și costurile la energie. Sistemul de notificare ar putea reprezenta un pas important spre digitalizarea relației dintre furnizori și clienți, dar și spre responsabilizarea consumatorilor în gestionarea propriului consum energetic.