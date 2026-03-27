s-au inaugurat atelierele de prelucrare a lânii din muzeul astra: zeci de copii au cusut și țesut, ca odinioară / foto

Atelierele de prelucrare a lânii, realizate cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, au fost inaugurate în Gospodăria Tilișca din Muzeul Astra, în cadrul proiectului european COMMHERITOUR.

Demersul pornește de la un meșteșug străvechi: lucrul cu lâna, și îl aduce în prezent prin ateliere practice, întâlniri între meșteșugari și tineri și prin produse ce pot fi integrate în circuitul turistic și economic.

Impactul cel mai clar s-a văzut în mâinile copiilor. Elevii Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” au participat în număr mare la ateliere, demonstrând că tradiția se păstrează atunci când este pusă în practică. Prin învățare și aplicare, meșteșugurile capătă sens pentru o generație care are nevoie de repere reale.

Proiectul nu privește trecutul, ci modul în care resursele moștenite pot fi folosite astăzi. Într-o lume tot mai digitală, inițiativa pune accent pe alternative reale, care dezvoltă răbdarea, atenția și lucrul cu sens. În gospodăria Tilișca din Muzeul Astra Sibiu, tradiția este astfel practicată, transmisă și adaptată.

Acest proiect face parte dintr-un program european mai amplu, în care România colaborează cu parteneri din mai multe țări pentru a transforma meșteșugurile tradiționale în resurse reale pentru comunități și pentru dezvoltarea locală.