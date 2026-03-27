sănătatea mintală în era digitală: directorul spitalului de psihiatrie sibiu, ciprian băcilă, explică rolul ai în tratarea pacienților

Conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, președintele Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) și director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, a atras atenția asupra impactului utilizării inteligenței artificiale în domeniul sănătății mintale.

El a făcut aceste declarații în cadrul evenimentului „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa – Instrumente digitale, expertiză umană și protecția minorilor”, desfășurat marți, 24 martie, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles.

„Pe lângă lipsa de personal, volumul și complexitatea datelor medicale cresc exponențial, iar pentru specialist, încercarea de a le procesa în timp util a ajuns să consume enorm de multe resurse, în special timp – un timp prețios pe care nu îl petrecem cu pacientul. În acest context intră în discuție utilizarea inteligenței artificială, ca instrument de suport”, a declarat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Acesta a explicat evoluția tehnologică din domeniu.

„În psihiatrie, marea provocare este natura multimodală a datelor. Lucrăm simultan cu: parametri paraclinici (analize de laborator, EEG, imagistică) şi date clinice, lingvistice și comportamentale. Am pornit de la modelele clasice de Machine Learning (MLM), care necesitau intervenție umană pentru a extrage parametri, am trecut la Deep Learning (DLM), unde rețelele neuronale identifică singure tiparele, și am ajuns la Large Language Models (LLM), capabile să analizeze limbajul natural din epicrize sau interviuri clinice”, a spus conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

În intervenția sa, conf. univ. dr. Băcilă a evidențiat rolul strategic pe care tehnologia îl joacă în modernizarea psihiatriei, subliniind însă că progresul digital trebuie să rămână subordonat expertizei umane și eticii medicale.

„Cel mai important mesaj pe care îl pot transmite : Inteligența artificială nu înlocuiește judecata clinică. Ci o susține – prin oferirea unor repere obiective, prin identificarea tiparelor de risc și prin reducerea erorilor decizionale. Prin această abordare, psihiatria se ancorează ferm în principiile medicinei bazate pe dovezi, devenind un domeniu în care analiza obiectivă și empatia nu doar coexistă, ci se potențează reciproc pentru a reda pacientului nu doar stabilitatea clinică, ci mai ales sentimentul de control, siguranță și speranță. Tehnologia vine în sprijinul managementului medical, iar misiunea noastră comună este să folosim acest progres digital pentru a preveni, a trata și a lărgi accesul la servicii medicale de calitate, păstrând mereu omul, cu toată complexitatea și demnitatea sa, în centrul fiecărui algoritm”, a subliniat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Pe lângă beneficiile digitalizării, președintele ARPP și directorul medical al spitalului de la Sibiu, a vorbit despre impactul chatbot-urilor terapeutici.

„Un risc major, deja materializat tragic, este cel al chatboților AI. Trebuie să fim direcți: Chatboții AI nu sunt terapie. Ei pot crea atașamente emoționale false, pot normaliza izolarea și pot împinge persoanele vulnerabile spre decizii ireparabile. Nu trebuie niciodată prezentați ca instrumente de sănătate mintală fără o reglementare riguroasă și fără avertizarea clară că utilizatorul interacționează cu o mașină, nu cu un clinician”, a arătat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Medicul sibian a vorbit despre AI în cadrul grupului de discuții cu tema „ Leadership clinic si sănătate publică”, alături de alți specialiști precum: prof. univ. dr. Ana Maria Alexandra Stănescu, Reprezentant Național al României în cadrul European General Practice Research Network, Șef Secție Medicină de Familie, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Președinte al Comisiei de specialitate Medicină de Familie din cadrul Ministerului Sănătății, dr. Florina Rad – Medic primar psihiatrie pediatrică conf. univ. Psihiatria Copilului și Adolescentului, dr. Lucian Paziuc, președintele Asociației Spitalelor Publice de Psihiatrie din România, Dr. Andrian Țîbîrnă, Manager general – Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Victor Idricianu – Manager Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, Dr. ing. Adrian-Victor Vevera – Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București).