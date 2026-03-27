școala 25 din valea aurie își deschide larg porțile: părinții pot să o viziteze și să-și facă o părere

Părinții sunt așteptați vineri, 27 martie, până la ora 17:00, la Ziua Porților Deschise organizată de Școala Gimnazială Nr. 25 din Valea Aurie.

Părinții au ocazia perfectă pentru a descoperi mediul și facilitățile Școlii Gimnaziale Nr. 25 din Valea Aurie. Părinții vor putea vizita întreaga unitate de învățământ și vor avea posibilitatea să discute direct cu profesorii și învățătorii.

„Vă așteptăm să descoperiți o școală modernă și bine dotată, cu infrastructură actualizată, clase, laboratoare și echipamente moderne”, a declarat Denisa Tatu, educatoare în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 25.

Școala oferă învățământ preșcolar, organizat în cadrul grădiniței cu program normal, unde funcționează patru grupe de copii: două cu predare în limba română și două cu predare în limba germană.

De asemenea, învățământul primar se desfășoară într-un mediu sigur și prietenos, în care elevii își dezvoltă competențele de bază prin metode moderne și activități interactive, fiind sprijiniți constant de cadre didactice dedicate.

În același timp, școala dispune de două cabinete medicale, unul de medicină școlară și unul de stomatologie, unde asistența este asigurată de doi medici și două asistente medicale. Elevii beneficiază totodată și de consiliere psihologică, oferită de un psihopedagog.

Vizitele sunt organizate în două intervale orare: 09:00 – 11:00 și 15:00 – 17:00. Părinții se pot înscrie completând un formular online, pentru o bună organizare.