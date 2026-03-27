se redeschide circulația pe drumul peste câmpșor: s-au terminat lucrările

Circulația rutieră pe Drumul peste Câmpșor va fi reluată în seara zilei de vineri, 27 martie, în jurul orei 19:00, după finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelei de apă.

Intervențiile au fost realizate de operatorul SC Apă Canal SA, în cadrul unui proiect amplu finanțat din fonduri europene, care vizează îmbunătățirea infrastructurii de utilități.

Având în vedere că strada tocmai ce a fost recent modernizată, constructorului angajat de SC Apă Canal SA i s-a impus refacerea completă a benzii afectate pe sectorul unde au avut loc lucrările.

În acest sens, au fost refăcute atât structura de balast, care a fost recompactată, cât și primul strat asfaltic, urmat de stratul de uzură.