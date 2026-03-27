senatoarea ruxandra cibu deaconu: „un centru respiro nu înseamnă pauză de responsabilitate. avem un plan și un grup de lucru, căutăm o clădire”

Reprezentanții autorităților locale, printre care Primăria Sibiu, Consiliul Județean, DGASPC, DAS, Centrul de Educație Incluzivă Nr. 2 și Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda, s-au întâlnit cu părinții copiilor cu nevoi speciale, ONG-uri, specialiști și medici psihologi, pentru a discuta provocările și nevoile comunității.

Întâlnirea a fost organizată de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu și a avut ca scop crearea unui cadru de colaborare între toate părțile implicate.

În cadrul dezbaterii s-a urmărit elaborarea unui plan concret pentru înființarea unui Centru Respiro în Sibiu, care să ofere sprijin familiilor copiilor cu nevoi speciale și să asigure servicii adaptate pentru aceștia. Participanții au analizat resursele existente și posibilele soluții, astfel încât proiectul să fie viabil și să răspundă eficient nevoilor comunității.

„Am reușit să facem un pas uriaș și să discutăm într-un cadru larg, organizat, despre un Centru Respiro al Sibiului. Știu că sună sec și tehnic, dar în sală am simțit toată emoția și apăsarea acestor părinți care au nevoie de o pauză, pentru a se odihni sau pentru a merge la medic. Părinții copiilor cu nevoi speciale au nevoie din când în când de o zi în care viața nu se derulează sub semnul epuizării”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu, la finalul dezbaterii, care a adus în sală zeci de părinți care își doresc să primească un astfel de sprijin din partea statului.

Un Centru Respiro este un spațiu dedicat care oferă servicii sociale specifice, sub supraveghere medicală, psihologică, educațională, în care părinții copiilor cu dizabilități își pot lăsa copiii, pentru perioade scurte de timp, astfel încât să aibă timp pentru a-și rezolva problemele personale, fie că este vorba despre intervenții medicale, cumpărături, alte activități.

Chiar dacă prima parte a întâlnirii a generat foarte multă emoție, fiind dedicată părinților care și-au spus poveștile și au explicat de ce este nevoie de un astfel de centru, dezbaterea a avut un caracter aplicat și a urmărit: informarea asupra cadrului legal privind serviciile de tip respiro, prezentarea situației reale a familiilor din județ, clarificarea posibilităților de parteneriat instituțional și, mai ales, care sunt pașii pentru ca un Centru Respiro să devină realitate în Sibiu.

„Primul lucru care mă bucură: A fost constructiv și, da, a fost emoționant să vezi că le poți oferi puțină speranță acestor oameni. Unii părinți și-au spus poveștile — direct, fără ocolișuri. Nu ca să impresioneze, ci ca să fie înțeleși. Și, când auzi asta, îți dai seama că „respiro” nu e un moft. E o piesă lipsă dintr-un sistem. Iar eu le-am promis că nu vor rămâne doar cu speranța, ci vor avea în următorii ani un Centru Respiro”, a mai spus senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

În cadrul dezbaterii au fost formulate propuneri concrete privind dezvoltarea centrului și s-au conturat două scenarii principale legate de infrastructură: construirea unei clădiri noi, adaptată integral nevoilor unui centru respiro, dar care ar putea avea un termen de finalizare de cel puțin doi ani, sau identificarea și modernizarea unei clădiri existente, variantă potențial mai rapidă, dar care poate implica costuri semnificative de renovare și conformare.

„Au fost prezenți cei care pot pune umărul. Și nu doar cu vorbe. S-au făcut propuneri concrete și am ajuns la întrebarea-cheie, aceea care decide dacă rămânem la intenții sau trecem la fapte. Facem ordine în legislație și creăm un mod de colaborare între instituții. Dar căutăm o clădire, în primul rând. Sau vedem dacă există condiții să construim una nouă, care va avea, însă, nevoie de timp”.

Grupul de lucru care va include reprezentanți ai principalelor instituții locale, părinți și ONG-uri, se va întâlni peste aproximativ o lună, pentru a discuta opțiunile pe care fiecare dintre membrii le propune.

Va fi un demers coordonat, în baza unui plan de acțiune, a unui calendar și a etapelor necesare pentru definirea modelului de serviciu, estimarea resurselor necesare (spațiu, personal, finanțare) și elaborarea documentației legale.

„Am decis să ne întâlnim peste o lună cu propuneri și mai concrete, timp în care vom discuta cu părinții, cu ONG-urile, pentru a ști care sunt nevoile concrete”, a concluzionat Ruxandra Cibu Deaconu, cea care a inițiat acest demers și a adus la aceeași masă toate instituțiile și ONG-urile. „Continuăm cu calendar, cu pași clari, cu un scop bine asumat. Respiro nu înseamnă pauză de la responsabilitate”.

Au participat la întâlnire: