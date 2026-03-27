șoferul „tupeist” din arhitecților scapă doar cu o vizită “de curtoazie” la poliție. martor: „mergem în instanță!”

Cazul șoferului care a tăiat calea în sensul giratoriu și a ignorat pietonii în Cartierul Arhitecților a ajuns în atenția polițiștilor sibieni. Deși IPJ Sibiu a luat măsuri și a demarat verificări, rezultatul comunicat martorului scoate la iveală limitele legislației rutiere: fără constatarea directă a unui agent, o filmare civilă nu poate duce la amendă pentru neacordare de prioritate.

Totul a început pe 11 martie, în jurul orei 19:00, când un sibian a surprins imagini revoltătoare în Cartierul Arhitecților. Atunci, un conducător auto a forțat intrarea într-un sens giratoriu, ignorând complet pietonii aflați în traversare și tăind calea celorlalte mașini pentru a scurta drumul către parcarea unui centru comercial.

Adrian, sibianul care a filmat scena, declara la acel moment: „Mi-a tăiat intenționat calea. A intrat pe banda a doua doar ca să intre direct la Kaufland. Aveam și un copil mic în mașină, este inacceptabil!”. Revolta a crescut a doua zi, pe 12 martie, când același șofer a fost filmat aruncând gunoaie pe geamul mașinii, demonstrând o lipsă totală de respect față de normele de bun simț.

Citește și- Tupeu maxim la volan, în Cartierul Arhitecților. Era să spulbere un pieton și a aruncat gunoaie pe geam: ,,Mi-a tăiat calea intenționat”/ video

Adrian a fost prezent în data de 25 martie la Biroul Rutier pentru a afla stadiul plângerii sale. Deși autoritățile au identificat conducătorul auto și au deschis un dosar de verificare, cadrul legal actual limitează sancțiunile ce pot fi aplicate în baza unei camere de bord neomologate.

IPJ Sibiu: Verificări efectuate și măsuri dispuse

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au confirmat oficial că sesizarea cetățeanului a fost tratată cu seriozitate și că procedurile sunt în curs:

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost înregistrată o sesizare privind aspectele semnalate, fiind efectuate verificări de către Biroul Rutier Sibiu. După finalizarea verificărilor, vom reveni cu precizări referitoare la măsurile dispuse”, au transmis reprezentanții IPJ.

Instruirea șoferului, o „măsură drastică” ce nemulțumește martorul

Potrivit lui Adrian, polițiștii i-au explicat că, deoarece manevra nu a fost încadrată juridic ca fiind „conducere agresivă” (singura abatere ce poate fi sancționată prin probe video externe), ci ca neacordare de prioritate, sancțiunea pecuniară nu poate fi aplicată legal doar pe baza filmării.

Măsura luată? Șoferul va fi chemat la sediu pentru a fi instruit cu privire la regulile de circulație.

„Din punct de vedere legislativ, mi s-a transmis că nu au ce să îi facă respectivului conducător. O să îl cheme la biroul rutier unde oarecum o să îi explice regulile de circulație în sensul giratoriu și înainte de trecerea de pietoni. Este o nedreptate care va merge mai departe în instanță, la insistența mea, pentru ca acel individ să fie sancționat conform legislației”, ne-a declarat Adrian.

Frustrarea cetățeanului: „De ce mai avem camere video?”

Martorul se declară profund dezamăgit de faptul că o probă video atât de clară nu este suficientă pentru o sancțiune reală, considerând că simpla „explicație” oferită șoferului nu este un factor de descurajare.

„Stau și mă întreb uneori de ce mai avem camere video pe mașini când legislația este clară, dar în același timp te contrazice pe tine ca și parte vătămată. Am insistat să mi se transmită aceste măsuri în scris la adresa de domiciliu, pentru a putea merge mai departe. Vreau să arătăm competența noastră ca cetățeni ai acestei țări”, a mai adăugat sibianul.