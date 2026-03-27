spectacol de culoare la doi pași de centrul sibiului. au înflorit cireșii ornamentali: „vin sute de oameni să facă poze” / video foto

Strada Tudor Vladimirescu din Sibiu prinde viață din nou, transformându-se într-un colț de basm, așa cum se întâmplă în fiecare primăvară. Spectacolul este trăit cel mai intens de localnicii care au privilegiul să locuiască „cu fereastra în pomi” și care urmăresc, an de an, cum artera lor devine cea mai fotografiată destinație din oraș.

În apropierea parcului din Piața Cluj, cireșii ornamentali și-au deschis petalele roz, oferind o imagine de poveste în apropierea Pieței Cibin. Parfumul delicat și culoarea vibrantă au acaparat strada, transformând-o într-o adevărată oază de liniște și frumos în mijlocul urbei de pe Cibin.

„Oamenii vin cu sutele, dar frumusețea e fragilă”

Pentru un sibian care locuiește chiar pe Tudor Vladimirescu, fereastra casei sale a devenit un post de observație asupra unui fenomen care ia amploare de la un an la altul. Acesta a povestit cum arată frenezia primăverii din perspectiva celui care stă acolo zi de zi:

„Stau aici și văd tot ce se întâmplă, de când dau primii muguri și până cade ultima petală. Anul trecut, au fost cel puțin două sute de persoane care au venit special să facă poze, din toate unghiurile posibile. Oamenii sunt atrași ca un magnet de acești arbori care miros cu adevărat superb. Din păcate, spectacolul acesta vizual și olfactiv durează puțin, cam o săptămână jumătate, maximum două. După aceea, florile se scutură și gata, povestea se termină până la anul”, ne-a mărturisit localnicul.

Deși bucuros că strada sa este admirată, sibianul trage și un semnal de alarmă legat de lipsa de respect a unor trecători față de coroanele fragile ale cireșilor:

„Este dureros să vezi că nu toată lumea știe să prețuiască acest dar al naturii. Sunt oameni care rup crengi înflorite fără nicio reținere, spunând că le iau pentru copii, dar ajung să mutileze pomul cu totul. Mai sunt și cei cu mașini mari care parchează fix sub ramuri, forțându-le. Anul acesta, autoritățile au intervenit și au toaletat ramurile care se întindeau prea mult spre șosea, dar noi, cei care stăm aici, ne dorim ca oamenii doar să se bucure de ele, fără să le distrugă”, a adăugat acesta.

O destinație perfectă pentru poze

Indiferent de unghiul din care privești, strada Tudor Vladimirescu rămâne, în această perioadă, cea mai fotogenică arteră a Sibiului. Chiar și într-o zi ploioasă, frumusețea cireșilor ornamentali nu este știrbită, ci din contră, contrastul dintre petalele roz și asfaltul umed este pus în evidență, oferind cadre spectaculoase pentru rețelele sociale.

Dacă nu ați ajuns încă la o plimbare sub „ploaia de roz”, grăbiți-vă – conform localnicilor, natura își va strânge decorul în mai puțin de două săptămâni.