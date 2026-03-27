Pe scurt: Semnătura lui Trump va apărea pe dolarii americani, iar chipul său ar putea figura pe o monedă comemorativă. Decizia stârnește discuții despre rolul simbolurilor naționale în mandatul său.

Președintele Donald Trump va deveni primul președinte în exercițiu al Statelor Unite ale Americii care își va pune semnătura pe noile bancnote americane, potrivit Mediafax, care citează Associated Press. În mod tradițional, bancnotele SUA poartă semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului, nu ale președintelui.

Informația a fost publicată în premieră de Vanity Fair și marchează o schimbare notabilă în modul în care simbolurile naționale sunt gestionate în timpul mandatului lui Trump. Decizia vine după ce, în ultimii ani, președintele și-a asociat numele și imaginea cu mai multe instituții culturale americane, inclusiv redenumirea Institutului pentru Pace din SUA, a clădirii de arte performative a Centrului Kennedy și a unei noi clase de nave de luptă.

Planurile privind semnătura pe bancnote sunt însoțite de un efort continuu de a plasa chipul lui Trump pe o monedă. La începutul lunii martie 2026, o comisie federală pentru arte a aprobat designul final pentru o monedă comemorativă din aur de 24 de carate cu imaginea lui Trump, menită să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite, pe 4 iulie. La sfârșitul anului 2025, Monetăria SUA a prezentat modelele monedelor dedicate acestei aniversări, care ilustrau documentele fondatoare și Războiul de Independență, dar nu și pe președintele Trump, în ciuda eforturilor susținătorilor săi.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că „nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări” decât prin bancnote de dolari americani care poartă semnătura lui Trump. La rândul său, trezorierul SUA, Brandon Beach, a transmis că imprimarea semnăturii președintelui pe moneda americană „nu este doar potrivită, ci și binemeritată”.

