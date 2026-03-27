„țuru” împlinește 100 de ani: eveniment special în prima zi de paști la mediaș

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează un eveniment aniversar dedicat sărbătoririi a 100 de ani de la consacrarea jocului tradițional „Țuru” ca practică comunitară în oraș.
Evenimentul va avea loc în prima zi de Paști, 12 aprilie, în cartierul Moșnei, în zona străzii Stejarului, începând cu ora 11:00.
Programul evenimentului va include dezvelirea unui monument dedicat acestui simbol al comunității, amplasat în zona în care se desfășoară anual jocul de „Țuru”, precum și lansarea unui album aniversar ce reunește fotografii de colecție.
Totodată, participanții vor avea parte de un program artistic susținut de îndrăgiți interpreți de muzică populară: Ionuț Fulea, Costel Popa, Aurica Bacea, Cătălin Bobar, George Cătană, Dan Filuț Tabără, Alin, Natalia și Jesica Matyas, Ioana Creț, Cosmina Fulea și Florin Moga, Emilia Muntean, Aurelian Suciu, surorile Bianca și Diana Crețu, precum și ansamblurile Târnavele și Muguri de pe Târnave.
Evenimentul marchează un secol de continuitate a unei tradiții care a devenit, în timp, un reper al identității locale și o expresie autentică a spiritului comunității din Mediaș.
Ultima oră
