vaccinarea hpv se extinde pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că numărul persoanelor vaccinate împotriva HPV este în creștere, după extinderea accesului la imunizare, însă România rămâne încă sub media europeană.

Ministrul a subliniat că efectele măsurii „încep să se vadă”, fiind înregistrată o creștere a numărului de persoane vaccinate. Totuși, România rămâne sub media europeană, ceea ce evidențiază necesitatea creșterii informării și a încrederii în vaccin.

„De anul trecut, au intrat în vigoare reglementări care au schimbat accesul la vaccinarea împotriva HPV, principala cauză a cancerului de col uterin, prin extinderea compensării integrale pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani și introducerea compensării de 50% pentru femeile cu vârste între 27 și 45 de ani”, a precizat Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook, după participarea la evenimentul „Advancing Prevention and Awareness in Women’s Cancers in Romania”.

În premieră, România construiește o strategie națională de screening și prevenție, care va integra programele existente și se va baza pe date reale, nu pe estimări, pentru a putea urmări rezultatele. Pentru cancerul de col uterin și cancerul de sân, dezvoltarea programelor de screening este deja în curs, concomitent cu finalizarea strategiei, a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că în ultimii doi ani au fost realizate investiții importante în infrastructura necesară: achiziția a 124 de mamografe la nivel național și reabilitarea și dotarea a peste 56 de spitale pentru investigații de citologie.

„Baza există. De aici începe diferența: felul în care aceste servicii ajung, în mod constant, la oameni. Pentru că prevenția începe să conteze atunci când pacientul ajunge la timp”, a concluzionat ministrul.