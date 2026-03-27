weekend la sibiu: filme franceze, teatru, orgă și drumeții pentru un sfârșit de martie capricios

Ultimul weekend din martie aduce la Sibiu un program cu multe opțiuni indoor, dar și outdoor, chiar dacă vremea nu se anunță grozavă. Avem la Sibiu festival de film la CineGold, teatru pentru adulți și pentru copii, concert educativ la Filarmonică, muzică de orgă în catedrală, un atelier creativ la muzeu și câteva drumeții bune în județ. În plus, în noaptea de 28 spre 29 martie România trece la ora de vară, iar ceasurile se dau înainte cu o oră: ora 03:00 devine 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore. Atenție deci la la noile ore de începere ale evenimentelor pentru că vom dormi cu o oră mai puțin sâmbătă noapte.

Cum prognoza pentru 27–29 martie anunță un weekend mai degrabă răcoros, cu nori și averse, pare genul acela de sfârșit de săptămână în care poți alterna foarte bine sălile de spectacol cu o ieșire scurtă la aer, într‑un ritm mai relaxat.

Vineri: muzică, orgă, teatru și un film‑cult care încă ține bine

Vineri dimineață, începutul de weekend vine în registru blând, cu „Simfonia Bebemol” la Sala Thalia, de la ora 10:00. Concertul educativ al Filarmonicii e gândit pentru bebeluși, copii mici și viitoare mămici, ceea ce îl face una dintre cele mai bune alegeri pentru familiile care vor să înceapă ziua fără grabă. Biletele se pot achiziționa online pe iaBilet – Filarmonica de Stat Sibiu – Sala Thalia.

La prânz, centrul vechi schimbă registrul și se mută în tihna gotică a Pieței Huet, unde „Mittagsmusik / Muzica de la amiază” este programată vineri, de la ora 12:00. Programul poate fi urmărit pe site‑ul oficial al Filarmonicii Sibiu, unde sunt disponibile și informații de ultimă oră pentru evenimentele din catedrală.

Seara, orașul ne atrage în mai multe direcții. La Gong, „Pe limba ta” începe la 18:00 și vine cu un plus de miză prin felul în care lucrează scenic cu Limba Semnelor Române. Biletele se pot cumpăra online prin platforma de evenimente a Teatrului Gong, accesibilă din iaBilet – Teatrul Gong.

La TNRS, de la 19:00, „Antisocial” deschide seria de spectacole de weekend. Programul și biletele sunt disponibile direct pe tnrs.ro/program, unde există opțiune de rezervare online fără comision.

Iar la CineGold, de la 20:00, Festivalul Filmului Francez intră în Sibiu cu „La Haine / Ura”, unul dintre acele titluri care au trecut proba timpului fără să‑și piardă forța. Programul zilnic și rezervarea de locuri sunt disponibile pe site‑ul CineGold și, în opțiune, pe platforme de bilete asociate, precum Eventbook – Cine Gold Sibiu. Pe lângă filkme franceze, la Cinegold rulează și filmele săptămânii. În acest weekend, cinefilii pot viziona inclusiv animații și producții 3D precum „Zootropolis 2” și „Avatar: Foc și Cenușă”. Pasionații de suspans și groază pot opta pentru titluri de acțiune și thriller precum „Crima Perfectă”, „Scream 7” sau „Whistle – Sunetul Morții”.

Sâmbătă: zi de familie, muzeu, munte și seară plină

Sâmbăta este cea mai aglomerată zi a weekendului. Dimineața începe la Teatrul Gong, cu „Căsuțe cu personalitate” de la 10:00 și 12:00, iar „Colori” se joacă la 11:00 și din nou la 18:00. Pentru bilete, cititorii pot folosi aceeași platformă de evenimente a Gong‑ului, accesibilă de pe iaBilet – Teatrul Gong.

Într‑un registru complet diferit, atelierul de ilustrație botanică de la Muzeul de Istorie Naturală, între 11:00 și 12:30, propune un ritm lent: observație, răbdare și desen. Biletele de acces la muzeu și detalii despre participare la atelier sunt disponibile pe site‑ul Muzeului de Istorie Naturală / Brukenthal.

Pentru cei care preferă natura, sâmbăta trebuie să se trezească foarte devreme pentru drumeția Cindrelul – Păltiniș – Rășinari în cadrul programului Anii Drumeției. Detalii de trasee, nivel de dificultate, puncte de înscriere și legătura cu aplicația oficială sunt disponibile pe aniidrumetiei.ro și sibiu‑turism.ro. Locația de întâlnire: stația autobuz TURSIB – Gara SB – ora 6:45, vom pleca la ora 7:00 cu autobuzul de Păltiniș.

Seara, oferta de timp liber revine în oraș. La TNRS, de la 19:00, se joacă „Teorema”. Programul de spectacole și biletele online sunt disponibile pe tnrs.ro/program.

Tot la 19:00, în Catedrala Evanghelică, este programată „Abendmusik / Muzica de seară”. Programul de concert pentru weekendul 27‑29 martie poate fi verificat pe site‑ul Filarmonicii Sibiu sau pe paginile de evenimente ale proiectului „Muzica în Biserica Evanghelică”.

La CineGold, festivalul continuă cu „Miséricorde / Mizericordia” de la 18:00 și „Animale” de la 20:00. Programul și rezervările de locuri sunt accesibile tot pe www.cinegold.ro.

Duminică: relanti bun, teatru și închiderea festivalului de film

Duminica e mai așezată, din cauza schimbării orei de vară: în noaptea de 28 spre 29 martie ceasurile se dau înainte cu o oră, iar ziua are doar 23 de ore, motiv pentru care e mai bine să verificați înainte de plecare dacă spectacolele și drumețiile au păstrat ora indicată pe site‑ul organizatorului sau au fost ajustate.

La Gong, „Colori” rămâne cea mai sigură alegere pentru familiile cu copii mici, cu reprezentație la ora 11:00. Biletele pot fi achiziționate online prin aceeași platformă de evenimente a Teatrului Gong, de pe iaBilet – Teatrul Gong.

La TNRS, după‑amiaza continuă cu „Femei”, de la ora 17:00. Spectacolele și biletele online sunt listate pe tnrs.ro/program.

Seara, Festivalul Filmului Francez își închide etapa sibiană cu „Cea mai prețioasă marfă” de la 18:00 și „Maria” de la 20:00. Programul și rezervarea de locuri sunt disponibile pe site‑ul CineGold.

Pentru cei care preferă aerul liber, o variantă potrivită este drumeția în familie pe Via Transilvanica, între Richiș și Biertan, un traseu ușor, potrivit și copiilor. Detaliile de traseu și opțiuni de înscriere sunt prezentate pe site‑ul oficial Anii Drumeției: aniidrumetiei.ro.

Vremea, pe scurt

Prognoza arată un weekend răcoros: vineri până la 15°C, cu posibile averse după‑amiaza; sâmbătă mai rece, în jur de 10°C și ploi; duminică aproximativ 9°C, cu averse dimineața. Un weekend bun pentru planuri mixte și pentru o geacă la îndemână.