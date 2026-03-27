zece cazuri de violență domestică într-o singură zi la sibiu: au intervenit polițiștii

În cursul zilei de ieri, polițiștii din județul Sibiu au intervenit la 10 sesizări legate de violență domestică.

În urma completării formularelor de evaluare a riscului, cinci dintre acestea au avut rezultat pozitiv. Ca urmare, au fost emise patru ordine de protecție provizorii, iar în cazul unui formular pozitiv, victima a refuzat emiterea ordinului.

Violența domestică are efecte profunde, atât fizice, cât și emoționale, afectând siguranța și viața victimelor pe termen lung. Polițiștii sibieni condamnă ferm orice formă de abuz și încurajează victimele să ceară ajutor și să aibă încredere în autorități.

Recomandări pentru victimele violenței domestice:

Depuneți o sesizare scrisă la poliție sau apelați 112 dacă sunteți în pericol iminent.

Solicitați completarea unui formular de evaluare a riscului; dacă rezultatul este pozitiv, polițistul poate emite un ordin de protecție provizoriu.

Depuneți cerere pentru ordin de protecție la judecătorie, însoțită de probe (sesizări, certificat medico-legal, martori, înscrisuri sau înregistrări).

Dacă vă simțiți în pericol până la emiterea ordinului, solicitați sprijinul ONG-urilor sau adăposturilor.

Orice încălcare a ordinului trebuie semnalată la 112 sau la poliție.

Aveți dreptul la punerea în aplicare imediată a ordinului și la protecție împotriva încălcării acestuia; nerespectarea lui constituie infracțiune.

Agresorul poate fi monitorizat prin sistem de supraveghere sau brățară electronică.

Mai multe informații despre protecția victimelor violenței domestice sunt disponibile pe site-ul Poliției Române: https://sb.politiaromana.ro/ro/comunicate/ce-poti-face-daca-esti-victima-violentei-domestice