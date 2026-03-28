a prins un somn de 2,22 metri pe târnava mare, la ora 3 dimineața, dar l-a eliberat: „hai, amice, să ne vedem peste zece ani”

Un pescar din Mediaș a reușit o captură spectaculoasă sâmbătă, 28 martie, în jurul orei 3 dimineața, pe râul Târnava Mare, în apropierea localității Copșa, unde a prins un somn uriaș, de aproximativ 2,22 metri lungime și în jur de 60 de kilograme.

Momentul a fost cu atât mai intens cu cât lupta cu peștele a durat. „Drill-ul a durat în jur de 20 de minute”, a povestit pescarul, descriind confruntarea ca fiind una plină de adrenalină.

Adrian Boier, din Mediaș, județul Sibiu, spune că astfel de capturi sunt extrem de rare, chiar și pentru pescarii experimentați. Somnul prins ar avea, potrivit estimărilor, între 20 și 25 de ani.

„Somnul are undeva cam la 20–25 de ani buni. Îi eliberăm pentru că sunt niște capturi foarte rare. Un somn de asemenea dimensiuni se prinde foarte rar. Foarte mulți pescari nu se întâlnesc cu asemenea exemplare niciodată și îi eliberăm pentru a oferi și altora senzația și drilluri, adrenalina asta maximă cu un somn capital”, a explicat Adrian Boier.

După ce a reușit să aducă peștele la mal, Adrian Boier i-a scos cârligul, l-a măsurat și, înainte de eliberare, a avut un moment aparte. L-a împins ușor înapoi în apă și și-a luat „rămas-bun” într-un mod care spune multe despre relația pescarilor cu astfel de capturi rare.

„Hai, amice, du-te… să ne vedem peste zece ani”, i-a spus acesta, înainte ca somnul să dispară în adâncuri.

Peștele a fost prins la momeală vie, o tehnică frecvent folosită pentru exemplarele mari, și eliberat în siguranță, în conformitate cu principiile pescuitului sportiv de tip catch & release.

Ce este somnul și cât de rar este un astfel de exemplar

Somnul (Silurus glanis) este cel mai mare pește răpitor de apă dulce din Europa și poate ajunge la dimensiuni impresionante, depășind chiar 2,5 metri și 100 de kilograme în cazuri excepționale.

Este un prădător nocturn, extrem de puternic, care se hrănește cu pești, broaște sau alte vietăți acvatice. Exemplarele mari sunt rare și se dezvoltă în zeci de ani, ceea ce le face cu atât mai valoroase pentru ecosistem.

Pescuitul la somn: una dintre cele mai intense experiențe

Pentru pescari, somnul este considerat „trofeul suprem”. Forța sa impresionantă transformă fiecare captură într-o luptă reală, iar drill-ul poate dura zeci de minute.

Astfel de capturi sunt rare, iar mulți pescari nu ajung niciodată să întâlnească un exemplar de asemenea dimensiuni. Din acest motiv, tot mai mulți aleg să elibereze peștii mari, pentru a menține populația și pentru a oferi și altora șansa unei experiențe similare.