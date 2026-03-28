acs mediaș ratează play-off-ul! echipa sibiană a dezamăgit crunt în meciul cu vâlcea / foto

ACS Mediaș a ratat play-off-ul în Liga 3, după ce a pierdut categoric, 1-5 pe teren propriu cu SCM Rm. Vâlcea.

Prima repriză de pe ”8 Mai” a fost una echilibrată, cu puține faze de poartă. Orlandea a avut două șuturi periculoase în minutele 38 și 43. Pe final de repriză, Sg. Luca s-a accidentat și a părăsit terenul pe targă, fiind înlocuit cu Hanzu.

Cum rivala la play-off, Jiul avea 4-0 cu Fărcășești încă de la pauză, pentru medieșeni era clar că doar obținerea unui rezultat pozitiv îi duce în play-off.

Însă, în prelungirile primei reprize, după lovitură liberă, vâlcenii au marcat prin Mitulețu și au intrat la pauză în avantaj, rezultat care ducea pe ACS în afara play-off-ului.

Medieșenii nu au început bine nici repriza secundă și în minutul 49, Dohotariu faultează în careu, apoi Țala primește cartonaș roșu pentru proteste. B. Rusu transformă penaltyul cu un șut plasat și misiunea medieșenilor devenise deja una imposibilă.

S-a făcut 0-3 în minutul 72 și 0-4 în minutul 75. Dandea a făcut 5-0 în minutul 79, în fața unei echipe căzute psihic.

În prelungiri, echipa lui Cosmin Vâtcă a beneficiat de un penalty și Astafei a transformat pentru 1-5.

ACS Mediaș nu a pierdut play-off-ul în acest meci, ci în jocurile cu rivalele Lupeni (1-3 și 0-2) și Jiul (1-1 și 0-1), sau în punctele risipite pe ”8 Mai” cu echipe mai modeste, 0-1 cu CSM Tg. Jiu, 1-1 cu Dăești și 1-1 cu Muscelul Aro Câmpulung.

Cele două echipe sibiene, ACS Mediaș (37 puncte) și Inter Sibiu (28 puncte) vor juca în play-out, unde pornesc cu punctele acumulate în sezonul regulat și vor mai disputa încă șapte jocuri, în aceeași serie.

Doar ultimele două clasate din fiecare serie și cele mai slabe cinci echipe de pe locurile 6 vor retrograda automat în Liga 4. ACS Mediaș nu are nicio emoție, în timp ce Inter Sibiu trebuie să lupte pentru a evita locul 6.

ACS Mediaș 2022: Crâng – Maxim, Avram, Țala, Manoilă (Banea 63) – Frîncu, Dohotariu, Greu (Gurău 75), Sg. Luca (Hanzu 42) – Noian (Hăjmășan 46), Orlandea (Astafei 63).