agnita câștigă la rășinari. a patra echipa din play-off se decide în ultima etapă / video

FC Agnita a făcut un pas mare spre play-off, după ce a câștigat sâmbătă, la Rășinari, scor 4-2 cu ACS Păltiniș.

Aflată în luptă pentru locul 4 cu Voința, FC Agnita s-a impus pe terenul liderului, Păltiniș Rășinari cu 4-2 (1-1). Pe un teren mocirlos, portarul lui Păltiniș Rășinari le-a făcut cadou oaspeților două goluri.

Astfel, FC Agnita și-a păstrat locul 4 în clasament, având două puncte avans față de locul 5 ocupat de Voina Sibiu, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.

Foto: FC Agnita

Ultima rundă programează meciul FC Agnita – Voința Sibiu, unul în care oaspeții au doar varianta victoriei pentru a merge în play-off. ACS Păltiniș Rășinari, ACS Bradu și Interstar Sibiu sunt deja sigure de play-off.

Voința mai speră după ce a câștigat acasă, 1-0 cu Arsenal Sibiu, dar trebuie să bată la Agnita.

Interstar a câștigat miercuri la Alma, scor 1-0 și a făcut saltul spre play-off. Nici ACS Bradu nu a avut emoții cu Tălmaciu, scor 3-0 și și-a asigurat un loc în primele patru.

În play-off se intră cu punctajul înjumătățit, diferențele de punctaj vor fi foarte mici, astfel că titlul județean se va juca probabil până în ultima etapă.