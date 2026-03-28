bărbat din apoldu de jos, prins fără permis la volan în alba iulia

În noaptea de 27 spre 28 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Gemina din municipiu.

La volan a fost identificat un tânăr în vârstă de 22 de ani, din localitatea Apoldu de Jos, județul Sibiu.

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, s-a constatat că acesta nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Pe numele tânărului au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.