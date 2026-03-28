bătaie în plină stradă vineri seara la sibiu: mai mulți tineri și-au împărțit pumni și picioare / video

O bătaie în toată regula a izbucnit în cursul serii de vineri, 27 martie, în jurul orei 20:15, pe strada Semaforului din municipiul Sibiu.

Potrivit martorilor, conflictul a pornit de la o neînțelegere în trafic între doi șoferi, iar schimbul de replici a degenerat rapid în violențe. Cei doi au început să-și împartă lovituri puternice, sub privirile șocate ale trecătorilor.

Situația a escaladat în momentul în care un al treilea bărbat a intervenit în altercație, iar unul dintre cei implicați a fost pus la pământ și lovit cu pumnii și cu picioarele de ambii agresori.

Conflictul nu s-a oprit nici după ce bărbatul a încercat să plece din zonă. După doar câteva secunde de pauză, acesta a fost din nou asaltat de pumnii tânărului furios.

Din cauza incidentului, traficul rutier în zonă a fost blocat pentru aproximativ 5 minute, timp în care mai mulți șoferi ar fi încercat să aplaneze conflictul, însă fără rezultat.

Plângere la Poliție și victimă transportată la spital

Tânărul snopit în bătaie a sunat de urgență la 112, solicitând și o ambulanță. În urma loviturilor, acesta a suferit mai multe răni care au necesitat transportul la spital.

“La data de 27 martie, în jurul orei 20:20, prin SNUAU 112, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați de către un tânăr în vârstă de 34 de ani, domiciliat în Slimnic, despre faptul că alți doi tineri l-ar fi agresat fizic pe stradă Șureanu din municipiul Sibiu

Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, unde au identificat tânărul, în vârstă de 34 de ani, care le-a relatat polițiștilor faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Șureanu din municipiul Sibiu, a intrat într-un conflict verbal cu un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Cârța, din cauza unui loc de parcare. Tânărul în vârstă de 23 de ani se afla împreună cu fratele său, iar, în urma discuțiilor în contradictoriu, situația a degenerat în acte de violență.

Astfel, tânărul în vârstă de 34 de ani a depus plângere pentru lovire și alte violențe. Totodată, acesta a solicitat un echipaj de ambulanță și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Sibiu pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale în consecință.” transmite IPJ SIBIU