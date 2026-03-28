cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în mai multe județe: la sibiu este cod galben

Pe scurt: Vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri în zonele montane afectate de codul portocaliu. Meteorologii recomandă prudență pentru cei care tranzitează aceste regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 28 martie, două avertizări nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic pentru zonele de munte situate la peste 1.800 de metri altitudine din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Avertizările sunt valabile până la ora 12:00 în aceeași zi, iar conform meteorologilor, în aceste zone montane se vor semnala ninsori însoțite de vânt puternic, cu viteze la rafală cuprinse între 85 și 120 km/h.

Aceste condiții vor determina o scădere semnificativă a vizibilității, care poate ajunge sub 50 de metri.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, iar populația este sfătuită să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească actualizările meteorologice.